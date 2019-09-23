Не знаю. Это же таз.
Платил Г-пэй.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:32
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:41
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:22
А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?
Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?
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