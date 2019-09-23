RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2905290629072908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:32

  MASolomko написав:Олег1964, какая-то защита сработала?


Не знаю. Это же таз.
Платил Г-пэй.
Олег1964
 
Повідомлень: 319
З нами з: 03.10.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:41

  Олег1964 написав:И без чипа трудно.

Поясніть. Можуть здивуватися, але ж проводять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 18.08.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:22

  Олег1964 написав:Евровая Б5 в зоне евро.
Два дня работала нормально - магазины, заправки.
На третий день всьо, звоните в банк.
Вернулся, позвонил. Разбирались минут десять. Оказалось, что что карта стала работать только на вход. Обещали исправить. :|
И без чипа трудно.

А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?
Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?
vcy
 
Повідомлень: 59
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:39

  vcy написав:
  Олег1964 написав:Евровая Б5 в зоне евро.
Два дня работала нормально - магазины, заправки.
На третий день всьо, звоните в банк.
Вернулся, позвонил. Разбирались минут десять. Оказалось, что что карта стала работать только на вход. Обещали исправить. :|
И без чипа трудно.

А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?
Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?

Кешбэк по заграничным транзакциям начисляется по специальному карточному курсу банка. С ним проблем быть не должно потому что по б5 он начисляется не на карту, а на кэшбечный счёт. У других все работает без проблем
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2983
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:09

  klug написав:
  Олег1964 написав:И без чипа трудно.

Поясніть. Можуть здивуватися, але ж проводять.


Поясняю. Терминалы не имеют механизма считывания магнитной полосы. Вот это удивление.
Олег1964
 
Повідомлень: 319
З нами з: 03.10.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:18

  vcy написав:
  Олег1964 написав:Евровая Б5 в зоне евро.
Два дня работала нормально - магазины, заправки.
На третий день всьо, звоните в банк.
Вернулся, позвонил. Разбирались минут десять. Оказалось, что что карта стала работать только на вход. Обещали исправить. :|
И без чипа трудно.

А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?
Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?

Кешбэк полагается. За покупку на 37.02 ойро дали 12.56 гривни, за покупку 22.13 ойро - 7.54 гривни. Вот посчитайте курс.
Потом карта перестала работать. :|
Олег1964
 
Повідомлень: 319
З нами з: 03.10.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2905290629072908
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AVF, kostya77, liliya_logical і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15038)
23.09.2019 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.