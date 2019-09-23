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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:32
MASolomko написав:
Олег1964, какая-то защита сработала?
Не знаю. Это же таз.
Платил Г-пэй.
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Олег1964
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:41
Олег1964 написав:
И без чипа трудно.
Поясніть. Можуть здивуватися, але ж проводять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 23 вер, 2019 20:22
Олег1964 написав:
Евровая Б5 в зоне евро.
Два дня работала нормально - магазины, заправки.
На третий день всьо, звоните в банк.
Вернулся, позвонил. Разбирались минут десять. Оказалось, что что карта стала работать только на вход. Обещали исправить.
И без чипа трудно.
А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?
Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?
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vcy
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Додано: Пон 23 вер, 2019 20:39
vcy написав: Олег1964 написав:
Евровая Б5 в зоне евро.
Два дня работала нормально - магазины, заправки.
На третий день всьо, звоните в банк.
Вернулся, позвонил. Разбирались минут десять. Оказалось, что что карта стала работать только на вход. Обещали исправить.
И без чипа трудно.
А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?
Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?
Кешбэк по заграничным транзакциям начисляется по специальному карточному курсу банка. С ним проблем быть не должно потому что по б5 он начисляется не на карту, а на кэшбечный счёт. У других все работает без проблем
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Додано: Пон 23 вер, 2019 21:09
klug написав: Олег1964 написав:
И без чипа трудно.
Поясніть. Можуть здивуватися, але ж проводять.
Поясняю. Терминалы не имеют механизма считывания магнитной полосы. Вот это удивление.
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Олег1964
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Додано: Пон 23 вер, 2019 21:18
vcy написав: Олег1964 написав:
Евровая Б5 в зоне евро.
Два дня работала нормально - магазины, заправки.
На третий день всьо, звоните в банк.
Вернулся, позвонил. Разбирались минут десять. Оказалось, что что карта стала работать только на вход. Обещали исправить.
И без чипа трудно.
А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?
Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?
Кешбэк полагается. За покупку на 37.02 ойро дали 12.56 гривни, за покупку 22.13 ойро - 7.54 гривни. Вот посчитайте курс.
Потом карта перестала работать.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 23:56
Да 100%
Олег1964 написав:
Как наливают - не наливают в этом банке никто толком не знает.
Это даже не лотерея.
У таза даже пластик - дно.
Олег1964 написав:
Поясняю. Терминалы не имеют механизма считывания магнитной полосы. Вот это удивление.
Ехать с его картами за границу- это уже сам по себе риск. Как минимум надо иметь запасную карту любого другого банка
.
В принципе уже почти все банки дают бесконтактные карты, пимба, примат, моно, и.т.д. таз с его Б5 на магнитной полосе в этом отношении пасет задних
.
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Maksi2
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