Додано: Вів 24 вер, 2019 09:51

Maksi2 написав: Vorlon написав: А я считаю, что выпендриваться - дно! Вместо того чтобы молча раз в 4 года выпустить за денежку доп. карту с чипом и бесконтактом. Это на Б5. Пудра и WC идут такими сразу. А я считаю, что выпендриваться - дно! Вместо того чтобы молча раз в 4 года выпустить за денежку доп. карту с чипом и бесконтактом. Это на Б5. Пудра и WC идут такими сразу.

глобально мне не принципиально сколько стоит карта изначально, если банк каждый месяц платит двойную сумму затрат на карту.пока тас основная карта и мне оч. нравится не заморачиваться и гадать будет ли кешбек за покупку или нет. небольшие 1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен.НО! Потребитель жадный. и если мне где-то предложат точно такие же условия по кешбеку или другим плюшкам, но при этом карту с чипом и бесконтактом дадут бесплатно, я буду использовать карту того нового банка. а старый банк, который раньше был лучшим, даст мне свою карту по окончанию срока действия основной, которая будет только с магнитной лентой, и будет она лежать в качестве запасной "на всякий случай".Я тоже считаю, что в 21ом веке выпускать карты без чипа и безконтакта это подвергать своих клиентов необснованной опасности, ну а бесконтакт это просто удобно.Но с другой стороны если какой-то условный третий банк мне предложит 3% кешбека по всем категориям но при этом технически не будет выпускать карты с чипом и бесконтактом, буду использовать как основную его карту с магнитной лентой. Так что всё относительно. Всегда можно поступиться своим привычкам ради очень сочных плюшек