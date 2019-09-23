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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2906290729082909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:54

  Vorlon написав:А я считаю, что выпендриваться - дно! Вместо того чтобы молча раз в 4 года выпустить за денежку доп. карту с чипом и бесконтактом. Это на Б5. Пудра и WC идут такими сразу.

А влазить в чужие разговоры не дно?
И мне как то фиолетово что вы, там, считаете. :D Ваша риторика вообще как у работника таса. И за посты вам платят деньги. Так что, идите в ... тас! Раз в 4 года. :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:02

  mihasik написав:Для новоиспечённого пенсионера, кроме ТАСа с 2% на аптеки, есть какие-то банки интереснее?

Приват с безналоговым депо 3 мес. 16% чистыми
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:06

  Vorlon написав:
  mihasik написав:Для новоиспечённого пенсионера, кроме ТАСа с 2% на аптеки, есть какие-то банки интереснее?

Пудра с лимитом на супругу, подругу... Ничего лучше нет!

Пудра пудрой, а пенсию,тоже,нужно где-то получать.
+ на пудру могут и не налить.
Востаннє редагувалось mihasik в Вів 24 вер, 2019 09:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:09

  isen написав:
  mihasik написав:Для новоиспечённого пенсионера, кроме ТАСа с 2% на аптеки, есть какие-то банки интереснее?

Приват с безналоговым депо 3 мес. 16% чистыми

Интересно когда есть, кроме пенсии, свободные деньги. В моем случае этого нет...
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:29

  Maksi2 написав:А влазить в чужие разговоры не дно?

Форум и чужие разговоры? Вы там ничего не путаете? Впрочем, понятно: логика - не ваша сильная сторона.

  Maksi2 написав:Ваша риторика вообще как у работника таса.

Где я работаю - много раз писал. И уж точно не в банках. У вас же зачастую "мнение" озлобленного индивидуума.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 24 вер, 2019 09:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:32

  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:А я считаю, что выпендриваться - дно! Вместо того чтобы молча раз в 4 года выпустить за денежку доп. карту с чипом и бесконтактом. Это на Б5. Пудра и WC идут такими сразу.

А влазить в чужие разговоры не дно?
И мне как то фиолетово что вы, там, считаете. :D Ваша риторика вообще как у работника таса. И за посты вам платят деньги. Так что, идите в ... тас! Раз в 4 года. :lol:

А в чем, собственно, Ворлон не прав? Зажать несчастные 100 грн на нормальную доп карту со всем чем надо и все жаловаться тут - в чем конструктив?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:42

  Maksi2 написав:
  Олег1964 написав:Как наливают - не наливают в этом банке никто толком не знает.
Это даже не лотерея.

Да 100%
  Олег1964 написав:Поясняю. Терминалы не имеют механизма считывания магнитной полосы. Вот это удивление.

У таза даже пластик - дно.
Ехать с его картами за границу- это уже сам по себе риск. Как минимум надо иметь запасную карту любого другого банка.
В принципе уже почти все банки дают бесконтактные карты, пимба, примат, моно, и.т.д. таз с его Б5 на магнитной полосе в этом отношении пасет задних.


приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). Надо заказывать платно по 150 грн. ТАС не даёт бесплатные Б5, но пудры неименные с чипом и пейпассом.
из тех, что у меня есть - моня и а неименные, но чипованные и с пейпассом дали бесплатно.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:51

  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:А я считаю, что выпендриваться - дно! Вместо того чтобы молча раз в 4 года выпустить за денежку доп. карту с чипом и бесконтактом. Это на Б5. Пудра и WC идут такими сразу.


глобально мне не принципиально сколько стоит карта изначально, если банк каждый месяц платит двойную сумму затрат на карту.
пока тас основная карта и мне оч. нравится не заморачиваться и гадать будет ли кешбек за покупку или нет. небольшие 1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен.

НО! Потребитель жадный. и если мне где-то предложат точно такие же условия по кешбеку или другим плюшкам, но при этом карту с чипом и бесконтактом дадут бесплатно, я буду использовать карту того нового банка. а старый банк, который раньше был лучшим, даст мне свою карту по окончанию срока действия основной, которая будет только с магнитной лентой, и будет она лежать в качестве запасной "на всякий случай".

Я тоже считаю, что в 21ом веке выпускать карты без чипа и безконтакта это подвергать своих клиентов необснованной опасности, ну а бесконтакт это просто удобно.

Но с другой стороны если какой-то условный третий банк мне предложит 3% кешбека по всем категориям но при этом технически не будет выпускать карты с чипом и бесконтактом, буду использовать как основную его карту с магнитной лентой. Так что всё относительно. Всегда можно поступиться своим привычкам ради очень сочных плюшек
Востаннє редагувалось ukrmvs в Вів 24 вер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:56

  Олег1964 написав:
  vcy написав:
  Олег1964 написав:Евровая Б5 в зоне евро.
Два дня работала нормально - магазины, заправки.
На третий день всьо, звоните в банк.
Вернулся, позвонил. Разбирались минут десять. Оказалось, что что карта стала работать только на вход. Обещали исправить. :|
И без чипа трудно.

А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?
Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?

Кешбэк полагается. За покупку на 37.02 ойро дали 12.56 гривни, за покупку 22.13 ойро - 7.54 гривни. Вот посчитайте курс.
Потом карта перестала работать. :|


12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент.
т.е. покупка на 1256 гривен в эквиваленте была.
Если сняли 37.02 ойро, то это 1256/37.02 = 33,93 гривен за евро

7.54 грн надеюсь аналогично 1%, т.е. покупка на 754 грн.
покука 22,13 евро
754/22,13 = 34,07 гривен/евро.
или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:01

ukrmvs
Всё верно. Только таких условий для расчётов на каждый день более пока нигде нет. Поэтому крутить носом можно, но цель такого действа непонятна. Впрочем, если шашечки важнее, то нет вопросов.

И я прекрасно понимаю почему банк выбрал такой путь - удешевление эмиссии карт хотя бы для того чтобы платить нам кэшбек за каждую покупку. Поэтому претензий к банку ноль.

Тем более, что за этот год карты ТАСа я доставал из портмоне буквально несколько раз, ибо плачу смартфоном. А туда без разницы, какую карту подвязывать.

P.S. Купившие Хлаоми нервно курят в сторонке :wink:
Vorlon
 
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