А влазить в чужие разговоры не дно?
И мне как то фиолетово что вы, там, считаете. Ваша риторика вообще как у работника таса. И за посты вам платят деньги. Так что, идите в ... тас! Раз в 4 года.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:54
А влазить в чужие разговоры не дно?
И мне как то фиолетово что вы, там, считаете. Ваша риторика вообще как у работника таса. И за посты вам платят деньги. Так что, идите в ... тас! Раз в 4 года.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:02
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:06
Пудра пудрой, а пенсию,тоже,нужно где-то получать.
+ на пудру могут и не налить.
Востаннє редагувалось mihasik в Вів 24 вер, 2019 09:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:09
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:29
Форум и чужие разговоры? Вы там ничего не путаете? Впрочем, понятно: логика - не ваша сильная сторона.
Где я работаю - много раз писал. И уж точно не в банках. У вас же зачастую "мнение" озлобленного индивидуума.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 24 вер, 2019 09:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:32
А в чем, собственно, Ворлон не прав? Зажать несчастные 100 грн на нормальную доп карту со всем чем надо и все жаловаться тут - в чем конструктив?
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:42
приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). Надо заказывать платно по 150 грн. ТАС не даёт бесплатные Б5, но пудры неименные с чипом и пейпассом.
из тех, что у меня есть - моня и а неименные, но чипованные и с пейпассом дали бесплатно.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:51
глобально мне не принципиально сколько стоит карта изначально, если банк каждый месяц платит двойную сумму затрат на карту.
пока тас основная карта и мне оч. нравится не заморачиваться и гадать будет ли кешбек за покупку или нет. небольшие 1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен.
НО! Потребитель жадный. и если мне где-то предложат точно такие же условия по кешбеку или другим плюшкам, но при этом карту с чипом и бесконтактом дадут бесплатно, я буду использовать карту того нового банка. а старый банк, который раньше был лучшим, даст мне свою карту по окончанию срока действия основной, которая будет только с магнитной лентой, и будет она лежать в качестве запасной "на всякий случай".
Я тоже считаю, что в 21ом веке выпускать карты без чипа и безконтакта это подвергать своих клиентов необснованной опасности, ну а бесконтакт это просто удобно.
Но с другой стороны если какой-то условный третий банк мне предложит 3% кешбека по всем категориям но при этом технически не будет выпускать карты с чипом и бесконтактом, буду использовать как основную его карту с магнитной лентой. Так что всё относительно. Всегда можно поступиться своим привычкам ради очень сочных плюшек
Востаннє редагувалось ukrmvs в Вів 24 вер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:56
12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент.
т.е. покупка на 1256 гривен в эквиваленте была.
Если сняли 37.02 ойро, то это 1256/37.02 = 33,93 гривен за евро
7.54 грн надеюсь аналогично 1%, т.е. покупка на 754 грн.
покука 22,13 евро
754/22,13 = 34,07 гривен/евро.
или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:01
ukrmvs
Всё верно. Только таких условий для расчётов на каждый день более пока нигде нет. Поэтому крутить носом можно, но цель такого действа непонятна. Впрочем, если шашечки важнее, то нет вопросов.
И я прекрасно понимаю почему банк выбрал такой путь - удешевление эмиссии карт хотя бы для того чтобы платить нам кэшбек за каждую покупку. Поэтому претензий к банку ноль.
Тем более, что за этот год карты ТАСа я доставал из портмоне буквально несколько раз, ибо плачу смартфоном. А туда без разницы, какую карту подвязывать.
P.S. Купившие Хлаоми нервно курят в сторонке
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