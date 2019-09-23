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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 29082909291029112912> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Вів 24 вер, 2019 10:25 Re: ТАСКОМБАНК ukrmvs написав: 12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент. 12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент. Валютная Б5 не может быть кредиткой в принципе поэтому там 1% по любэ ukrmvs написав: или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует вы все правильно посчитали, но попробуйте понять логику банка - они и так считают, что делают благо обеспечивая кишмиш по валютной карте, поэтому жаловаться о том что курс тут не "рыночный" конечно можно, но если его не будет вовсе - разве будет луЧЧе? К тому же мы не знаем алгоритм расчета кишмиша - наверняка там есть и какой-нибудь комис за конверт (таська ведь любит брать за конверт) - так что реальный курс применяемый банком наверняка пониже но с корректировкой на комис получается так Валютная Б5 не может быть кредиткой в принципе поэтому там 1% по любэвы все правильно посчитали, но попробуйте понять логику банка - они и так считают, что делают благо обеспечивая кишмиш по валютной карте, поэтому жаловаться о том что курс тут не "рыночный" конечно можно, но если его не будет вовсе - разве будет луЧЧе? К тому же мы не знаем алгоритм расчета кишмиша - наверняка там есть и какой-нибудь комис за конверт (таська ведь любит брать за конверт) - так что реальный курс применяемый банком наверняка пониже но с корректировкой на комис получается так Flamingo

Повідомлень: 2995 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 613 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:38 ukrmvs написав: приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). Надо заказывать платно по 150 грн. приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). Надо заказывать платно по 150 грн.

Мне - дал, точно не помню когда, но в этом году, бесплатно.

ukrmvs написав: глобально мне не принципиально сколько стоит карта изначально, если банк каждый месяц платит двойную сумму затрат на карту.

пока тас основная карта и мне оч. нравится не заморачиваться и гадать будет ли кешбек за покупку или нет. небольшие 1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен.



НО! Потребитель жадный. и если мне где-то предложат точно такие же условия по кешбеку или другим плюшкам, но при этом карту с чипом и бесконтактом дадут бесплатно, я буду использовать карту того нового банка. а старый банк, который раньше был лучшим, даст мне свою карту по окончанию срока действия основной, которая будет только с магнитной лентой, и будет она лежать в качестве запасной "на всякий случай".



Я тоже считаю, что в 21ом веке выпускать карты без чипа и безконтакта это подвергать своих клиентов необснованной опасности, ну а бесконтакт это просто удобно.



Но с другой стороны если какой-то условный третий банк мне предложит 3% кешбека по всем категориям но при этом технически не будет выпускать карты с чипом и бесконтактом, буду использовать как основную его карту с магнитной лентой. Так что всё относительно. Всегда можно поступиться своим привычкам ради очень сочных плюшек глобально мне не принципиально сколько стоит карта изначально, если банк каждый месяц платит двойную сумму затрат на карту.пока тас основная карта и мне оч. нравится не заморачиваться и гадать будет ли кешбек за покупку или нет. небольшие 1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен.НО! Потребитель жадный. и если мне где-то предложат точно такие же условия по кешбеку или другим плюшкам, но при этом карту с чипом и бесконтактом дадут бесплатно, я буду использовать карту того нового банка. а старый банк, который раньше был лучшим, даст мне свою карту по окончанию срока действия основной, которая будет только с магнитной лентой, и будет она лежать в качестве запасной "на всякий случай".Я тоже считаю, что в 21ом веке выпускать карты без чипа и безконтакта это подвергать своих клиентов необснованной опасности, ну а бесконтакт это просто удобно.Но с другой стороны если какой-то условный третий банк мне предложит 3% кешбека по всем категориям но при этом технически не будет выпускать карты с чипом и бесконтактом, буду использовать как основную его карту с магнитной лентой. Так что всё относительно. Всегда можно поступиться своим привычкам ради очень сочных плюшек

Со всем согласен.

Только Б5 не относится ко всему вышеперечисленному, а про викенд речь не идет, там - все ок с бесконтактом и чипом. Мне - дал, точно не помню когда, но в этом году, бесплатно.Со всем согласен.Только Б5 не относится ко всему вышеперечисленному, а про викенд речь не идет, там - все ок с бесконтактом и чипом. Maksi2 Повідомлень: 212 З нами з: 18.06.19 Подякував: 48 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:43 Re: ТАСКОМБАНК



ukrmvs написав: приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). Планируются и обычные, и GOLD раздавать с чипом и/или бесконтактом. Но пока есть старый запас... Решила сестра Pudracard оформить. Нет никакой реферальной программы, чтобы получить выгоду?Планируются и обычные, и GOLD раздавать с чипом и/или бесконтактом. Но пока есть старый запас... MASolomko

Повідомлень: 1245 З нами з: 08.03.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:44 Vorlon написав: ukrmvs

Всё верно. Только таких условий для расчётов на каждый день более пока нигде нет. Поэтому крутить носом можно, но цель такого действа непонятна. Впрочем, если шашечки важнее, то нет вопросов.



И я прекрасно понимаю почему банк выбрал такой путь - удешевление эмиссии карт хотя бы для того чтобы платить нам кэшбек за каждую покупку. Поэтому претензий к банку ноль.



Тем более, что за этот год карты ТАСа я доставал из портмоне буквально несколько раз, ибо плачу смартфоном. А туда без разницы, какую карту подвязывать.



P.S. Купившие Хлаоми нервно курят в сторонке Всё верно. Только таких условий для расчётов на каждый день более пока нигде нет. Поэтому крутить носом можно, но цель такого действа непонятна. Впрочем, если шашечки важнее, то нет вопросов.И я прекрасно понимаю почему банк выбрал такой путь - удешевление эмиссии карт хотя бы для того чтобы платить нам кэшбек за каждую покупку. Поэтому претензий к банку ноль.Тем более, что за этот год карты ТАСа я доставал из портмоне буквально несколько раз, ибо плачу смартфоном. А туда без разницы, какую карту подвязывать.P.S. Купившие Хлаоми нервно курят в сторонке



дада) я хлаомист))

на выходных был в Киеве. с какой завистью смотрел на толпы молодежи, которые в метро заходят через желтый турникет, прикладывая смартфон))



пока внутренний жлобстер не разрешает покупать телефон с нфц, а других претензий к текущему смартфону нет. да и сяоми еще не разродился на нфц в бюджетных моделях.



зато в своём провинциальном Кривом Роге оплачивая картой с бесконтактом ловлю на себе похожие недоумленные взгляды. хотя с каждым днем таких всё меньше. фразу "Маааааша размен слышу всё реже". Всё в оплату картами уходит. дада) я хлаомист))на выходных был в Киеве. с какой завистью смотрел на толпы молодежи, которые в метро заходят через желтый турникет, прикладывая смартфон))пока внутренний жлобстер не разрешает покупать телефон с нфц, а других претензий к текущему смартфону нет. да и сяоми еще не разродился на нфц в бюджетных моделях.зато в своём провинциальном Кривом Роге оплачивая картой с бесконтактом ловлю на себе похожие недоумленные взгляды. хотя с каждым днем таких всё меньше. фразу "Маааааша размен слышу всё реже". Всё в оплату картами уходит. ukrmvs

Повідомлень: 62 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:46 Maksi2 написав: ukrmvs написав: приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). Надо заказывать платно по 150 грн. приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). Надо заказывать платно по 150 грн.

Мне - дал, точно не помню когда, но в этом году, бесплатно.

ukrmvs написав: глобально мне не принципиально сколько стоит карта изначально, если банк каждый месяц платит двойную сумму затрат на карту.

пока тас основная карта и мне оч. нравится не заморачиваться и гадать будет ли кешбек за покупку или нет. небольшие 1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен.



НО! Потребитель жадный. и если мне где-то предложат точно такие же условия по кешбеку или другим плюшкам, но при этом карту с чипом и бесконтактом дадут бесплатно, я буду использовать карту того нового банка. а старый банк, который раньше был лучшим, даст мне свою карту по окончанию срока действия основной, которая будет только с магнитной лентой, и будет она лежать в качестве запасной "на всякий случай".



Я тоже считаю, что в 21ом веке выпускать карты без чипа и безконтакта это подвергать своих клиентов необснованной опасности, ну а бесконтакт это просто удобно.



Но с другой стороны если какой-то условный третий банк мне предложит 3% кешбека по всем категориям но при этом технически не будет выпускать карты с чипом и бесконтактом, буду использовать как основную его карту с магнитной лентой. Так что всё относительно. Всегда можно поступиться своим привычкам ради очень сочных плюшек глобально мне не принципиально сколько стоит карта изначально, если банк каждый месяц платит двойную сумму затрат на карту.пока тас основная карта и мне оч. нравится не заморачиваться и гадать будет ли кешбек за покупку или нет. небольшие 1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен.НО! Потребитель жадный. и если мне где-то предложат точно такие же условия по кешбеку или другим плюшкам, но при этом карту с чипом и бесконтактом дадут бесплатно, я буду использовать карту того нового банка. а старый банк, который раньше был лучшим, даст мне свою карту по окончанию срока действия основной, которая будет только с магнитной лентой, и будет она лежать в качестве запасной "на всякий случай".Я тоже считаю, что в 21ом веке выпускать карты без чипа и безконтакта это подвергать своих клиентов необснованной опасности, ну а бесконтакт это просто удобно.Но с другой стороны если какой-то условный третий банк мне предложит 3% кешбека по всем категориям но при этом технически не будет выпускать карты с чипом и бесконтактом, буду использовать как основную его карту с магнитной лентой. Так что всё относительно. Всегда можно поступиться своим привычкам ради очень сочных плюшек

Со всем согласен.

Только Б5 не относится ко всему вышеперечисленному, а про викенд речь не идет, там - все ок с бесконтактом и чипом. Мне - дал, точно не помню когда, но в этом году, бесплатно.Со всем согласен.Только Б5 не относится ко всему вышеперечисленному, а про викенд речь не идет, там - все ок с бесконтактом и чипом.

в чем именно Б5 не относится ко всему вышеперечисленному? в чем именно Б5 не относится ко всему вышеперечисленному? ukrmvs

Повідомлень: 62 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:49 ukrmvs написав: 1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен

1% или 2% в конце месяца выливаются в несколько осязаемых соточек гривен

Это - да, относится. Это - да, относится. Maksi2 Повідомлень: 212 З нами з: 18.06.19 Подякував: 48 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:52 Flamingo написав: ukrmvs написав: 12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент. 12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент. Валютная Б5 не может быть кредиткой в принципе поэтому там 1% по любэ ukrmvs написав: или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует вы все правильно посчитали, но попробуйте понять логику банка - они и так считают, что делают благо обеспечивая кишмиш по валютной карте, поэтому жаловаться о том что курс тут не "рыночный" конечно можно, но если его не будет вовсе - разве будет луЧЧе? К тому же мы не знаем алгоритм расчета кишмиша - наверняка там есть и какой-нибудь комис за конверт (таська ведь любит брать за конверт) - так что реальный курс применяемый банком наверняка пониже но с корректировкой на комис получается так Валютная Б5 не может быть кредиткой в принципе поэтому там 1% по любэвы все правильно посчитали, но попробуйте понять логику банка - они и так считают, что делают благо обеспечивая кишмиш по валютной карте, поэтому жаловаться о том что курс тут не "рыночный" конечно можно, но если его не будет вовсе - разве будет луЧЧе? К тому же мы не знаем алгоритм расчета кишмиша - наверняка там есть и какой-нибудь комис за конверт (таська ведь любит брать за конверт) - так что реальный курс применяемый банком наверняка пониже но с корректировкой на комис получается так



в супермаркетах 2%. какая банку разница, за рубежом я оплачиваю или в Украине. мсс главное чтоб совпадал.

я конечно не знаю даты оплаты, но всё равно 34 гривны это слишком заоблачно.



ради интереса посмотрел сегодняшние карточные курсы.

моня 26,7272

а 26,882

приват 26,738

тася 27.16 +1% за основные валюты и +3% за экзотические.

такая разница, чувствительная конечно. думал основной её использовать в следующей поездке забугорье с мыслями 1-2 кешбека перекроют комиссию, но учитывая ещё и такую курсовую разницу, пока за границу тася не поедет в супермаркетах 2%. какая банку разница, за рубежом я оплачиваю или в Украине. мсс главное чтоб совпадал.я конечно не знаю даты оплаты, но всё равно 34 гривны это слишком заоблачно.ради интереса посмотрел сегодняшние карточные курсы.моня 26,7272а 26,882приват 26,738тася 27.16 +1% за основные валюты и +3% за экзотические.такая разница, чувствительная конечно. думал основной её использовать в следующей поездке забугорье с мыслями 1-2 кешбека перекроют комиссию, но учитывая ещё и такую курсовую разницу, пока за границу тася не поедет ukrmvs

Повідомлень: 62 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:55 MASolomko написав: Решила сестра Pudracard оформить. Нет никакой реферальной программы, чтобы получить выгоду?



ukrmvs написав: приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). приват не даёт голдовые универсалки бесплатные с чипом (обычные наверное и подавно). Планируются и обычные, и GOLD раздавать с чипом и/или бесконтактом. Но пока есть старый запас... Решила сестра Pudracard оформить. Нет никакой реферальной программы, чтобы получить выгоду?Планируются и обычные, и GOLD раздавать с чипом и/или бесконтактом. Но пока есть старый запас...



есть рефералка у таси. сходу не нашел, но где-то в недрах сайта была. только если у сестры уже есть Б5 наверное не дадут 50 грн обоим, т.к. она уже не новый клиент



мне тоже такое операторы говорили, но пока имеем то, что на текущий момент. есть рефералка у таси. сходу не нашел, но где-то в недрах сайта была. только если у сестры уже есть Б5 наверное не дадут 50 грн обоим, т.к. она уже не новый клиентмне тоже такое операторы говорили, но пока имеем то, что на текущий момент. ukrmvs

Повідомлень: 62 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:56 Faceless написав: А в чем, собственно, Ворлон не прав? Зажать несчастные 100 грн на нормальную доп карту со всем чем надо и все жаловаться тут - в чем конструктив? А в чем, собственно, Ворлон не прав? Зажать несчастные 100 грн на нормальную доп карту со всем чем надо и все жаловаться тут - в чем конструктив?

Да во всем. Давно заметил что вы двое и еще один - топите за тас жестко.

Я не жалуюсь а констатирую факт жлобства банка, происходящее под видом удешевления эмиссии карт. В то время как (космические корабли бороздят просторы большого театра в головах) приват, моно, пумб, и другие дают бесконтактные и чипованные карты независимо от того есть на них кешбек или нет, тас продолжает выдавать Б5 с магнитной полосой, скопировать и обокрасть которую - раз плюнуть, а потом тасу не докажешь что это были воры.

По поводу зажимать 150 грн или не зажимать, не вам судить, я же вам не указываю что вам делать и сколько тратить?

Лучше предложите способ надавить на тас чтоб он повернулся к клиентам больше не жoпой а лицом. Да во всем. Давно заметил что вы двое и еще один - топите за тас жестко.Я не жалуюсь а констатирую факт жлобства банка, происходящее под видом удешевления эмиссии карт. В то время как (космические корабли бороздят просторы большого театра в головах) приват, моно, пумб, и другие дают бесконтактные и чипованные карты независимо от того есть на них кешбек или нет, тас продолжает выдавать Б5 с магнитной полосой, скопировать и обокрасть которую - раз плюнуть, а потом тасу не докажешь что это были воры.По поводу зажимать 150 грн или не зажимать, не вам судить, я же вам не указываю что вам делать и сколько тратить?Лучше предложите способ надавить на тас чтоб он повернулся к клиентам больше не жoпой а лицом. Maksi2 Повідомлень: 212 З нами з: 18.06.19 Подякував: 48 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 11:01 Maksi2 написав: Faceless написав: А в чем, собственно, Ворлон не прав? Зажать несчастные 100 грн на нормальную доп карту со всем чем надо и все жаловаться тут - в чем конструктив? А в чем, собственно, Ворлон не прав? Зажать несчастные 100 грн на нормальную доп карту со всем чем надо и все жаловаться тут - в чем конструктив?

Да во всем. Давно заметил что вы двое и еще один - топите за тас жестко.

Я не жалуюсь а констатирую факт жлобства банка, происходящее под видом удешевления эмиссии карт. В то время как (космические корабли бороздят просторы большого театра в головах) приват, моно, пумб, и другие дают бесконтактные и чипованные карты независимо от того есть на них кешбек или нет, тас продолжает выдавать Б5 с магнитной полосой, скопировать и обокрасть которую - раз плюнуть, а потом тасу не докажешь что это были воры.

По поводу зажимать 150 грн или не зажимать, не вам судить, я же вам не указываю что вам делать и сколько тратить?

Лучше предложите способ надавить на тас чтоб он повернулся к клиентам больше не жoпой а лицом. Да во всем. Давно заметил что вы двое и еще один - топите за тас жестко.Я не жалуюсь а констатирую факт жлобства банка, происходящее под видом удешевления эмиссии карт. В то время как (космические корабли бороздят просторы большого театра в головах) приват, моно, пумб, и другие дают бесконтактные и чипованные карты независимо от того есть на них кешбек или нет, тас продолжает выдавать Б5 с магнитной полосой, скопировать и обокрасть которую - раз плюнуть, а потом тасу не докажешь что это были воры.По поводу зажимать 150 грн или не зажимать, не вам судить, я же вам не указываю что вам делать и сколько тратить?Лучше предложите способ надавить на тас чтоб он повернулся к клиентам больше не жoпой а лицом.



давить на банк? серьезно? а зачем?



в стране семь десятков финансовых учреждений. не нравится в одном - свинорылы мигрируют в другой, более лояльный. руководство банка видя, что клиенты утекают, делает выводы почему, и что-то меняет.



а мудрое руководство внимательно изучает внутренний и зарубежный рынок, конкурентов и их плюшки и внедряет их у себя, чтобы свинорылы вдруг не поутекали. потому как сохранить клиента в разы дешевле, чем привлечь нового.



вот для этого на форумах и пасутся представители банков и читают то, что нравится клиентам, а что нет, и передают кому надо, чтобы предотвратить утечку клиентов, а с ними доходов, прибылей, Мальдив, яхт, молодых девочек и коньяк преклонного возраста.



так что жалуемся, не стесняемся) мы нужны банку гораздо сильнее, чем банк нам. найти другой банк просто, их количество практически неограниченно, а вот найти клиентов в стране с отрицательной демографией и жестким оттоком за рубеж самых прогрессивных частей населения с каждым днём всё сложнее = дороже. давить на банк? серьезно? а зачем?в стране семь десятков финансовых учреждений. не нравится в одном - свинорылы мигрируют в другой, более лояльный. руководство банка видя, что клиенты утекают, делает выводы почему, и что-то меняет.а мудрое руководство внимательно изучает внутренний и зарубежный рынок, конкурентов и их плюшки и внедряет их у себя, чтобы свинорылы вдруг не поутекали. потому как сохранить клиента в разы дешевле, чем привлечь нового.вот для этого на форумах и пасутся представители банков и читают то, что нравится клиентам, а что нет, и передают кому надо, чтобы предотвратить утечку клиентов, а с ними доходов, прибылей, Мальдив, яхт, молодых девочек и коньяк преклонного возраста.так что жалуемся, не стесняемся) мы нужны банку гораздо сильнее, чем банк нам. найти другой банк просто, их количество практически неограниченно, а вот найти клиентов в стране с отрицательной демографией и жестким оттоком за рубеж самых прогрессивных частей населения с каждым днём всё сложнее = дороже. Востаннє редагувалось ukrmvs в Вів 24 вер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз. ukrmvs

Повідомлень: 62 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 29082909291029112912> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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