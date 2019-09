Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Вів 24 вер, 2019 11:04 Re: ТАСКОМБАНК ukrmvs написав: пока внутренний жлобстер не разрешает покупать телефон с нфц, а других претензий к текущему смартфону нет. да и сяоми еще не разродился на нфц в бюджетных моделях. пока внутренний жлобстер не разрешает покупать телефон с нфц, а других претензий к текущему смартфону нет. да и сяоми еще не разродился на нфц в бюджетных моделях. Ну у сяоми флагманы стоит не намного дороже чем у других "производителей" бюджетные модели без NFC. Поэтому можно чуть обождать и купить через годик какой-нибудь Mi9 light по вполне приемлемой цене. Как раз к тому времени и покрытие "контаХтлесс" терминалов подтянется (считаю что сейчас все еще высокий % встречаемости терминалов не имеющих безконтакт - если даже в том же ашане еще половина касс не оборудована ними). А пока лично мне не влом оплатить магниткой (буквально полчаса назад платил в продуктовом "полосатой" Б5, поскольку и Виика и Симина платина уже на полке через выбранный под чистую кишмиш) Ну у сяоми флагманы стоит не намного дороже чем у других "производителей" бюджетные модели без NFC. Поэтому можно чуть обождать и купить через годик какой-нибудь Mi9 light по вполне приемлемой цене. Как раз к тому времени и покрытие "контаХтлесс" терминалов подтянется (считаю что сейчас все еще высокий % встречаемости терминалов не имеющих безконтакт - если даже в том же ашане еще половина касс не оборудована ними). А пока лично мне не влом оплатить магниткой (буквально полчаса назад платил в продуктовом "полосатой" Б5, поскольку и Виика и Симина платина уже на полке через выбранный под чистую кишмиш)

Повідомлень: 2995 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 613 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 11:05 ukrmvs написав: руководство банка видя, что клиенты утекают, делает выводы почему и что-то меняет.

а мудрое руководство внимательно изучает внутренний и зарубежный рынок, конкурентов и их плюшки и внедряет их у себя, чтобы свинорылы вдруг не поутекали. потому как сохранить клиента в разы дешевле, чем привлечь нового.

вот для этого на форумах и пасутся представители банков и читают то, что нравится клиентам, а что нет. так что жалуемся, не стесняемся) руководство банка видя, что клиенты утекают, делает выводы почему и что-то меняет.а мудрое руководство внимательно изучает внутренний и зарубежный рынок, конкурентов и их плюшки и внедряет их у себя, чтобы свинорылы вдруг не поутекали. потому как сохранить клиента в разы дешевле, чем привлечь нового.вот для этого на форумах и пасутся представители банков и читают то, что нравится клиентам, а что нет. так что жалуемся, не стесняемся)

Опять же, полностью согласен с теорией, но, это все не про тас, тас больше напоминает банк прокладку где отмывают деньги такие как тигипка и Ко. Они уже 100 раз прочитали это все и им пофиг. Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят.



Опять же, полностью согласен с теорией, но, это все не про тас, тас больше напоминает банк прокладку где отмывают деньги такие как тигипка и Ко. Они уже 100 раз прочитали это все и им пофиг. Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят.

Давить, жаловаться или констатировать факт. Это в принципе одно и то же в данной теме.



у меня редми5 за 4500. флагманы всё таки к десятке вплотную приближаются. а покупать новый телефон стоимостью как два предыдущих особого смысла не вижу. кроме нфц новых функций нет, а памяти мне и сейчас хватает. но это лирическое отступление)



у меня редми5 за 4500. флагманы всё таки к десятке вплотную приближаются. а покупать новый телефон стоимостью как два предыдущих особого смысла не вижу. кроме нфц новых функций нет, а памяти мне и сейчас хватает. но это лирическое отступление)

в Кривом Роге в Ашане (а он у нас один) ни одна касса не принимает бесконтактные карты. все терминалы помнят мамонтов. так что чип и физическое наличие карты маст хэв при посещении этого магазина

Додано: Вів 24 вер, 2019 11:09 Re: ТАСКОМБАНК ukrmvs написав: такая разница, чувствительная конечно. думал основной её использовать в следующей поездке забугорье с мыслями 1-2 кешбека перекроют комиссию, но учитывая ещё и такую курсовую разницу, пока за границу тася не поедет такая разница, чувствительная конечно. думал основной её использовать в следующей поездке забугорье с мыслями 1-2 кешбека перекроют комиссию, но учитывая ещё и такую курсовую разницу, пока за границу тася не поедет Общеизвестно что для заграницы тася подходит лишь если валюта карты соответствует валюте оплаты (то есть виика в англии по фунту, в зоне евро по евро и в США по баксу, ну и б5 в евро и баксе в соответствующих териториях) - в остальных случаях когда валюта карты не соответствует валюте платежа через специфические курсы + комис за конверт - кэшбек съедается и платить тасиными картой становится не выгодно в принципе Общеизвестно что для заграницы тася подходит лишь если валюта карты соответствует валюте оплаты (то есть виика в англии по фунту, в зоне евро по евро и в США по баксу, ну и б5 в евро и баксе в соответствующих териториях) - в остальных случаях когда валюта карты не соответствует валюте платежа через специфические курсы + комис за конверт - кэшбек съедается и платить тасиными картой становится не выгодно в принципе

Повідомлень: 2995 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 613 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 11:13 Maksi2 написав: ukrmvs написав: руководство банка видя, что клиенты утекают, делает выводы почему и что-то меняет.

а мудрое руководство внимательно изучает внутренний и зарубежный рынок, конкурентов и их плюшки и внедряет их у себя, чтобы свинорылы вдруг не поутекали. потому как сохранить клиента в разы дешевле, чем привлечь нового.

вот для этого на форумах и пасутся представители банков и читают то, что нравится клиентам, а что нет. так что жалуемся, не стесняемся) руководство банка видя, что клиенты утекают, делает выводы почему и что-то меняет.а мудрое руководство внимательно изучает внутренний и зарубежный рынок, конкурентов и их плюшки и внедряет их у себя, чтобы свинорылы вдруг не поутекали. потому как сохранить клиента в разы дешевле, чем привлечь нового.вот для этого на форумах и пасутся представители банков и читают то, что нравится клиентам, а что нет. так что жалуемся, не стесняемся)

Опять же, полностью согласен с теорией, но, это все не про тас, тас больше напоминает банк прокладку где отмывают деньги такие как тигипка и Ко. Они уже 100 раз прочитали это все и им пофиг. Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят.



Давить, жаловаться или констатировать факт. Это в принципе одно и то же в данной теме. Опять же, полностью согласен с теорией, но, это все не про тас,тас больше напоминает банк прокладку где отмывают деньги такие как тигипка и Ко. Они уже 100 раз прочитали это все и им пофиг. Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят.Давить, жаловаться или констатировать факт. Это в принципе одно и то же в данной теме.



лично мне абсолютно пофиг кому принадлежит банк в котором у меня кредитная карта и как его используют хозяева.



главное, что в данный момент мне в нём комфортно и уютно, всё (ну ладно, не всё - большинство происходящего) устраивает и я здесь. если учреждение зашкварится, закрутит гайки, прикроет плюшки, рухнет в конце концов. что ж, пожму плечами, торжественно похороню карту и уйду к конкурентам. Что-то хорошее на рынке совершенной конкуренции всё - таки есть) лично мне абсолютно пофиг кому принадлежит банк в котором у меня кредитная карта и как его используют хозяева.главное, что в данный момент мне в нём комфортно и уютно, всё (ну ладно, не всё - большинство происходящего) устраивает и я здесь. если учреждение зашкварится, закрутит гайки, прикроет плюшки, рухнет в конце концов. что ж, пожму плечами, торжественно похороню карту и уйду к конкурентам. Что-то хорошее на рынке совершенной конкуренции всё - таки есть) ukrmvs

Додано: Вів 24 вер, 2019 11:14 Re: ТАСКОМБАНК ukrmvs написав: у меня редми5 за 4500. флагманы всё таки к десятке вплотную приближаются. а покупать новый телефон стоимостью как два предыдущих особого смысла не вижу. кроме нфц новых функций нет, а памяти мне и сейчас хватает. но это лирическое отступление) у меня редми5 за 4500. флагманы всё таки к десятке вплотную приближаются. а покупать новый телефон стоимостью как два предыдущих особого смысла не вижу. кроме нфц новых функций нет, а памяти мне и сейчас хватает. но это лирическое отступление) у мну редми4х за цену "до 4000". Тоже вполне ним доволен. Mi9 lite на рынок Украины выходит 4.10.2019 за 7800 грн. - через год думаю будет по вполне нормальной цене. С лирическим отступлением - закончил. у мну редми4х за цену "до 4000". Тоже вполне ним доволен. Mi9 lite на рынок Украины выходит 4.10.2019 за 7800 грн. - через год думаю будет по вполне нормальной цене. С лирическим отступлением - закончил.

Додано: Вів 24 вер, 2019 11:18 Flamingo написав: ukrmvs написав: такая разница, чувствительная конечно. думал основной её использовать в следующей поездке забугорье с мыслями 1-2 кешбека перекроют комиссию, но учитывая ещё и такую курсовую разницу, пока за границу тася не поедет такая разница, чувствительная конечно. думал основной её использовать в следующей поездке забугорье с мыслями 1-2 кешбека перекроют комиссию, но учитывая ещё и такую курсовую разницу, пока за границу тася не поедет Общеизвестно что для заграницы тася подходит лишь если валюта карты соответствует валюте оплаты (то есть виика в англии по фунту, в зоне евро по евро и в США по баксу, ну и б5 в евро и баксе в соответствующих териториях) - в остальных случаях когда валюта карты не соответствует валюте платежа через специфические курсы + комис за конверт - кэшбек съедается и платить тасиными картой становится не выгодно в принципе Общеизвестно что для заграницы тася подходит лишь если валюта карты соответствует валюте оплаты (то есть виика в англии по фунту, в зоне евро по евро и в США по баксу, ну и б5 в евро и баксе в соответствующих териториях) - в остальных случаях когда валюта карты не соответствует валюте платежа через специфические курсы + комис за конверт - кэшбек съедается и платить тасиными картой становится не выгодно в принципе

да, да. на текущий сначала кредитку выбираю по самому интересному кешбеку, а потом уже вникаю в остальные нюансы, по мере необходимости. да, да. на текущий сначала кредитку выбираю по самому интересному



да, да. на текущий сначала кредитку выбираю по самому интересному кешбеку, а потом уже вникаю в остальные нюансы, по мере необходимости. да, да. на текущий сначала кредитку выбираю по самому интересному кешбеку, а потом уже вникаю в остальные нюансы, по мере необходимости. ukrmvs

Повідомлень: 62 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 11:21 ukrmvs написав: Олег1964 написав: vcy написав: А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?

Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор? А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу?Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?

Кешбэк полагается. За покупку на 37.02 ойро дали 12.56 гривни, за покупку 22.13 ойро - 7.54 гривни. Вот посчитайте курс.

Потом карта перестала работать. Кешбэк полагается. За покупку на 37.02 ойро дали 12.56 гривни, за покупку 22.13 ойро - 7.54 гривни. Вот посчитайте курс.Потом карта перестала работать.



12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент.

т.е. покупка на 1256 гривен в эквиваленте была.

Если сняли 37.02 ойро, то это 1256/37.02 = 33,93 гривен за евро



7.54 грн надеюсь аналогично 1%, т.е. покупка на 754 грн.

покука 22,13 евро

754/22,13 = 34,07 гривен/евро.

или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует 12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент.т.е. покупка на 1256 гривен в эквиваленте была.Если сняли 37.02 ойро, то это 1256/37.02 = 33,93 гривен за евро7.54 грн надеюсь аналогично 1%, т.е. покупка на 754 грн.покука 22,13 евро754/22,13 = 34,07 гривен/евро.или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует



Всё верно.

Курс не радует, однако, на тот момент прикупил немного ойро онлайн на Б5 с целью расчета в торговых сетях.

Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.

И рассчитывался бесконтактно самым лучшим телефоном Samsung S9 Plus. Всё верно.Курс не радует, однако, на тот момент прикупил немного ойро онлайн на Б5 с целью расчета в торговых сетях.Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.И рассчитывался бесконтактно самым лучшим телефоном Samsung S9 Plus. Олег1964 Повідомлень: 323 З нами з: 03.10.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 11:25 Re: ТАСКОМБАНК Maksi2 написав: Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят. Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят. Думаю Вы не правы - любой конструктив на форуме лишь приветствуется - как свинами так и простыми пользователями. Но если переходится определенная грань приличия, то констатация факта перестает быть таковой и превращается в фекалометание. А тупое и бессмысленное фекалометание ИМХО не нравится никому. Думаю Вы не правы - любой конструктив на форуме лишь приветствуется - как свинами так и простыми пользователями. Но если переходится определенная грань приличия, то констатация факта перестает быть таковой и превращается в фекалометание. А тупое и бессмысленное фекалометание ИМХО не нравится никому. Flamingo

Повідомлень: 2995 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 613 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 11:26

Курс не радует, однако, на тот момент прикупил немного ойро онлайн на Б5 с целью расчета в торговых сетях.

Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.

И рассчитывался бесконтактно самым лучшим телефоном Samsung S9 Plus. [/quote]



банк настолько удивился, что кто-то решил оплатить за границей его картой с невыгодным курсом, что сам помог избежать дальнейших трат, заблокировав пластик. вот это клиентоориентированность) Всё верно.Курс не радует, однако, на тот момент прикупил немного ойро онлайн на Б5 с целью расчета в торговых сетях.Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.И рассчитывался бесконтактно самым лучшим телефоном Samsung S9 Plus.[/quote]банк настолько удивился, что кто-то решил оплатить за границей его картой с невыгодным курсом, что сам помог избежать дальнейших трат, заблокировав пластик. вот это клиентоориентированность) ukrmvs

