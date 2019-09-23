ukrmvs написав:пока внутренний жлобстер не разрешает покупать телефон с нфц, а других претензий к текущему смартфону нет. да и сяоми еще не разродился на нфц в бюджетных моделях.
Ну у сяоми флагманы стоит не намного дороже чем у других "производителей" бюджетные модели без NFC. Поэтому можно чуть обождать и купить через годик какой-нибудь Mi9 light по вполне приемлемой цене. Как раз к тому времени и покрытие "контаХтлесс" терминалов подтянется (считаю что сейчас все еще высокий % встречаемости терминалов не имеющих безконтакт - если даже в том же ашане еще половина касс не оборудована ними). А пока лично мне не влом оплатить магниткой (буквально полчаса назад платил в продуктовом "полосатой" Б5, поскольку и Виика и Симина платина уже на полке через выбранный под чистую кишмиш)
ukrmvs написав:руководство банка видя, что клиенты утекают, делает выводы почему и что-то меняет. а мудрое руководство внимательно изучает внутренний и зарубежный рынок, конкурентов и их плюшки и внедряет их у себя, чтобы свинорылы вдруг не поутекали. потому как сохранить клиента в разы дешевле, чем привлечь нового. вот для этого на форумах и пасутся представители банков и читают то, что нравится клиентам, а что нет. так что жалуемся, не стесняемся)
Опять же, полностью согласен с теорией, но, это все не про тас, тас больше напоминает банк прокладку где отмывают деньги такие как тигипка и Ко. Они уже 100 раз прочитали это все и им пофиг. Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят.
Давить, жаловаться или констатировать факт. Это в принципе одно и то же в данной теме.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 24 вер, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.
ukrmvs написав:пока внутренний жлобстер не разрешает покупать телефон с нфц, а других претензий к текущему смартфону нет. да и сяоми еще не разродился на нфц в бюджетных моделях.
Ну у сяоми флагманы стоит не намного дороже чем у других "производителей" бюджетные модели без NFC. Поэтому можно чуть обождать и купить через годик какой-нибудь Mi9 light по вполне приемлемой цене. Как раз к тому времени и покрытие "контаХтлесс" терминалов подтянется (считаю что сейчас все еще высокий % встречаемости терминалов не имеющих безконтакт - если даже в том же ашане еще половина касс не оборудована ними). А пока лично мне не влом оплатить магниткой (буквально полчаса назад платил в продуктовом "полосатой" Б5, поскольку и Виика и Симина платина уже на полке через выбранный под чистую кишмиш)
у меня редми5 за 4500. флагманы всё таки к десятке вплотную приближаются. а покупать новый телефон стоимостью как два предыдущих особого смысла не вижу. кроме нфц новых функций нет, а памяти мне и сейчас хватает. но это лирическое отступление)
в Кривом Роге в Ашане (а он у нас один) ни одна касса не принимает бесконтактные карты. все терминалы помнят мамонтов. так что чип и физическое наличие карты маст хэв при посещении этого магазина
ukrmvs написав:такая разница, чувствительная конечно. думал основной её использовать в следующей поездке забугорье с мыслями 1-2 кешбека перекроют комиссию, но учитывая ещё и такую курсовую разницу, пока за границу тася не поедет
Общеизвестно что для заграницы тася подходит лишь если валюта карты соответствует валюте оплаты (то есть виика в англии по фунту, в зоне евро по евро и в США по баксу, ну и б5 в евро и баксе в соответствующих териториях) - в остальных случаях когда валюта карты не соответствует валюте платежа через специфические курсы + комис за конверт - кэшбек съедается и платить тасиными картой становится не выгодно в принципе
ukrmvs написав:руководство банка видя, что клиенты утекают, делает выводы почему и что-то меняет. а мудрое руководство внимательно изучает внутренний и зарубежный рынок, конкурентов и их плюшки и внедряет их у себя, чтобы свинорылы вдруг не поутекали. потому как сохранить клиента в разы дешевле, чем привлечь нового. вот для этого на форумах и пасутся представители банков и читают то, что нравится клиентам, а что нет. так что жалуемся, не стесняемся)
Опять же, полностью согласен с теорией, но, это все не про тас, тас больше напоминает банк прокладку где отмывают деньги такие как тигипка и Ко. Они уже 100 раз прочитали это все и им пофиг. Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят.
Давить, жаловаться или констатировать факт. Это в принципе одно и то же в данной теме.
лично мне абсолютно пофиг кому принадлежит банк в котором у меня кредитная карта и как его используют хозяева.
главное, что в данный момент мне в нём комфортно и уютно, всё (ну ладно, не всё - большинство происходящего) устраивает и я здесь. если учреждение зашкварится, закрутит гайки, прикроет плюшки, рухнет в конце концов. что ж, пожму плечами, торжественно похороню карту и уйду к конкурентам. Что-то хорошее на рынке совершенной конкуренции всё - таки есть)
ukrmvs написав:у меня редми5 за 4500. флагманы всё таки к десятке вплотную приближаются. а покупать новый телефон стоимостью как два предыдущих особого смысла не вижу. кроме нфц новых функций нет, а памяти мне и сейчас хватает. но это лирическое отступление)
у мну редми4х за цену "до 4000". Тоже вполне ним доволен. Mi9 lite на рынок Украины выходит 4.10.2019 за 7800 грн. - через год думаю будет по вполне нормальной цене. С лирическим отступлением - закончил.
ukrmvs написав:такая разница, чувствительная конечно. думал основной её использовать в следующей поездке забугорье с мыслями 1-2 кешбека перекроют комиссию, но учитывая ещё и такую курсовую разницу, пока за границу тася не поедет
Общеизвестно что для заграницы тася подходит лишь если валюта карты соответствует валюте оплаты (то есть виика в англии по фунту, в зоне евро по евро и в США по баксу, ну и б5 в евро и баксе в соответствующих териториях) - в остальных случаях когда валюта карты не соответствует валюте платежа через специфические курсы + комис за конверт - кэшбек съедается и платить тасиными картой становится не выгодно в принципе
да, да. на текущий сначала кредитку выбираю по самому интересному кешбеку, а потом уже вникаю в остальные нюансы, по мере необходимости.
vcy написав:А кешбек за это полагается или только по покупкм в Украине? Если да, то в гривне по какому курсу? Может причина поломки кешбек? Провелось по счету, встал вопрос начисления кешбека и как результат ступор?
Кешбэк полагается. За покупку на 37.02 ойро дали 12.56 гривни, за покупку 22.13 ойро - 7.54 гривни. Вот посчитайте курс. Потом карта перестала работать.
12.56 грн кешбека, надеюсь это один процент. т.е. покупка на 1256 гривен в эквиваленте была. Если сняли 37.02 ойро, то это 1256/37.02 = 33,93 гривен за евро
7.54 грн надеюсь аналогично 1%, т.е. покупка на 754 грн. покука 22,13 евро 754/22,13 = 34,07 гривен/евро. или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует
Всё верно. Курс не радует, однако, на тот момент прикупил немного ойро онлайн на Б5 с целью расчета в торговых сетях. Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила. И рассчитывался бесконтактно самым лучшим телефоном Samsung S9 Plus.
Maksi2 написав:Наши замечания только нервируют местных свинорылов кормящихся в тасе тем или иным образом. Не более. На пену исходят.
Думаю Вы не правы - любой конструктив на форуме лишь приветствуется - как свинами так и простыми пользователями. Но если переходится определенная грань приличия, то констатация факта перестает быть таковой и превращается в фекалометание. А тупое и бессмысленное фекалометание ИМХО не нравится никому.
Всё верно. Курс не радует, однако, на тот момент прикупил немного ойро онлайн на Б5 с целью расчета в торговых сетях. Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила. И рассчитывался бесконтактно самым лучшим телефоном Samsung S9 Plus. [/quote]
банк настолько удивился, что кто-то решил оплатить за границей его картой с невыгодным курсом, что сам помог избежать дальнейших трат, заблокировав пластик. вот это клиентоориентированность)