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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2909291029112912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:28

  Flamingo написав:
  ukrmvs написав:пока внутренний жлобстер не разрешает покупать телефон с нфц, а других претензий к текущему смартфону нет. да и сяоми еще не разродился на нфц в бюджетных моделях.
Ну у сяоми флагманы стоит не намного дороже чем у других "производителей" бюджетные модели без NFC. Поэтому можно чуть обождать и купить через годик какой-нибудь Mi9 light по вполне приемлемой цене. Как раз к тому времени и покрытие "контаХтлесс" терминалов подтянется (считаю что сейчас все еще высокий % встречаемости терминалов не имеющих безконтакт - если даже в том же ашане еще половина касс не оборудована ними). А пока лично мне не влом оплатить магниткой (буквально полчаса назад платил в продуктовом "полосатой" Б5, поскольку и Виика и Симина платина уже на полке через выбранный под чистую кишмиш)

Или сейчас купить "Mi Note 3" с глобалкой и 6/128Gb + NFC за $180.
vcy
 
Повідомлень: 61
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:29

  ukrmvs написав:банк настолько удивился, что кто-то решил оплатить за границей его картой с невыгодным курсом, что сам помог избежать дальнейших трат, заблокировав пластик. вот это клиентоориентированность)


Гы... :lol:
Только платил-то евровой картой.
Олег1964
 
Повідомлень: 322
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:29

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrmvs написав:банк настолько удивился, что кто-то решил оплатить за границей его картой с невыгодным курсом, что сам помог избежать дальнейших трат, заблокировав пластик. вот это клиентоориентированность)
Там карта в евро и платилось тоже в евро, поэтому не выгодного курса как бы не было - только на кишмише немного Тася скрысятничала. ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:31

  Flamingo написав:- только на кишмише немного Тася скрысятничала. ;)


Оказывается, Тася умеет крысятничать. :)
Олег1964
 
Повідомлень: 322
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:35

vcy Ну это если нужен только NFC то да. Просто моделька уже в возрасте - появляющиеся навороты уже не будут взлетать, потом и МЯУ под нее перестанут обновлять. Так что пока тАрАпиЦЦа не буду ;)
Flamingo
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Повідомлень: 2995
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:36

  Олег1964 написав:
  Flamingo написав:- только на кишмише немного Тася скрысятничала. ;)


Оказывается, Тася умеет крысятничать. :)

Из личного опыта - крысятничать умеют абсолютно все банки. Для Вас это новость?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:38

  Олег1964 написав:
  ukrmvs написав:
7.54 грн надеюсь аналогично 1%, т.е. покупка на 754 грн.
покука 22,13 евро
754/22,13 = 34,07 гривен/евро.
или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует


Всё верно.
Курс не радует, однако, на тот момент прикупил немного ойро онлайн на Б5 с целью расчета в торговых сетях.


А что не радует если платили евро, а кэшбек посчитали по курсу более 33.
Может тогда конечно он и поболее был, но в на данный момент смотрится вполне хорошо.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:38

в Кривом Роге в Ашане (а он у нас один) ни одна касса не принимает бесконтактные карты. все терминалы помнят мамонтов. так что чип и физическое наличие карты маст хэв при посещении этого магазина[/quote]

Ошибаетесь, на любой кассе можете попросить оплату безконтактно. Есть 2 или 3 беспроводных терминала которые сразу найдутся.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:45

  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:А я считаю, что выпендриваться - дно! Вместо того чтобы молча раз в 4 года выпустить за денежку доп. карту с чипом и бесконтактом. Это на Б5. Пудра и WC идут такими сразу.

А влазить в чужие разговоры не дно?
И мне как то фиолетово что вы, там, считаете. :D Ваша риторика вообще как у работника таса. И за посты вам платят деньги. Так что, идите в ... тас! Раз в 4 года. :lol:

А сколько платят? Ну, раз вы так точно знаете,что Ворлону платят?
guntherhouse777
 
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