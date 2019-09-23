ukrmvs написав:пока внутренний жлобстер не разрешает покупать телефон с нфц, а других претензий к текущему смартфону нет. да и сяоми еще не разродился на нфц в бюджетных моделях.
Ну у сяоми флагманы стоит не намного дороже чем у других "производителей" бюджетные модели без NFC. Поэтому можно чуть обождать и купить через годик какой-нибудь Mi9 light по вполне приемлемой цене. Как раз к тому времени и покрытие "контаХтлесс" терминалов подтянется (считаю что сейчас все еще высокий % встречаемости терминалов не имеющих безконтакт - если даже в том же ашане еще половина касс не оборудована ними). А пока лично мне не влом оплатить магниткой (буквально полчаса назад платил в продуктовом "полосатой" Б5, поскольку и Виика и Симина платина уже на полке через выбранный под чистую кишмиш)
Или сейчас купить "Mi Note 3" с глобалкой и 6/128Gb + NFC за $180.
ukrmvs написав:банк настолько удивился, что кто-то решил оплатить за границей его картой с невыгодным курсом, что сам помог избежать дальнейших трат, заблокировав пластик. вот это клиентоориентированность)
ukrmvs написав:банк настолько удивился, что кто-то решил оплатить за границей его картой с невыгодным курсом, что сам помог избежать дальнейших трат, заблокировав пластик. вот это клиентоориентированность)
Там карта в евро и платилось тоже в евро, поэтому не выгодного курса как бы не было - только на кишмише немного Тася скрысятничала.
ukrmvs написав: 7.54 грн надеюсь аналогично 1%, т.е. покупка на 754 грн. покука 22,13 евро 754/22,13 = 34,07 гривен/евро. или я что-то неправильно посчитал, на что очень надеюсь, либо курс совсем не радует
Всё верно. Курс не радует, однако, на тот момент прикупил немного ойро онлайн на Б5 с целью расчета в торговых сетях.
А что не радует если платили евро, а кэшбек посчитали по курсу более 33. Может тогда конечно он и поболее был, но в на данный момент смотрится вполне хорошо.
в Кривом Роге в Ашане (а он у нас один) ни одна касса не принимает бесконтактные карты. все терминалы помнят мамонтов. так что чип и физическое наличие карты маст хэв при посещении этого магазина[/quote]
Ошибаетесь, на любой кассе можете попросить оплату безконтактно. Есть 2 или 3 беспроводных терминала которые сразу найдутся.