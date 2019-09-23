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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2910291129122913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:54

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrmvs написав:есть рефералка у таси. сходу не нашел, но где-то в недрах сайта была...
Про https://friend.tascombank.ua/ знаю, но насколько я понимаю, то это для Б5.

Ещё у Таси есть программа агента через мобильное приложение, там сообщено касательно 50 грн за Б5/Pudra и т. п., но не написано обоим ли это...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:55

  Flamingo написав:vcy Ну это если нужен только NFC то да. Просто моделька уже в возрасте - появляющиеся навороты уже не будут взлетать, потом и МЯУ под нее перестанут обновлять. Так что пока тАрАпиЦЦа не буду ;)


О каких наворотах речь, кроме третьей камеры? По обновлению, МЯУ 11 будет на гораздо более древних и более простых моделях. Вывод года три точно в запасе. А так да, тАрАпиЦЦа нужно не спеша. :D
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57

  Flamingo написав:Думаю Вы не правы - любой конструктив на форуме лишь приветствуется - как свинами так и простыми пользователями. Но если переходится определенная грань приличия, то констатация факта перестает быть таковой и превращается в фекалометание. А тупое и бессмысленное фекалометание ИМХО не нравится никому.

Ожидаемый ответ получился.
  Олег1964 написав:
  Flamingo написав:- только на кишмише немного Тася скрысятничала. ;)


Оказывается, Тася умеет крысятничать. :)

За что ей кал - в лоб. :D
Maksi2
 
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  #<1 ... 2910291129122913
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