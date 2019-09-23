Про
Ещё у Таси есть программа агента через мобильное приложение, там сообщено касательно 50 грн за Б5/Pudra и т. п., но не написано обоим ли это...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:54
Re: ТАСКОМБАНК
Про
Ещё у Таси есть программа агента через мобильное приложение, там сообщено касательно 50 грн за Б5/Pudra и т. п., но не написано обоим ли это...
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:55
О каких наворотах речь, кроме третьей камеры? По обновлению, МЯУ 11 будет на гораздо более древних и более простых моделях. Вывод года три точно в запасе. А так да, тАрАпиЦЦа нужно не спеша.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57
Ожидаемый ответ получился.
За что ей кал - в лоб.
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