Flamingo написав:vcy Ну это если нужен только NFC то да. Просто моделька уже в возрасте - появляющиеся навороты уже не будут взлетать, потом и МЯУ под нее перестанут обновлять. Так что пока тАрАпиЦЦа не буду
О каких наворотах речь, кроме третьей камеры? По обновлению, МЯУ 11 будет на гораздо более древних и более простых моделях. Вывод года три точно в запасе. А так да, тАрАпиЦЦа нужно не спеша.
Flamingo написав:Думаю Вы не правы - любой конструктив на форуме лишь приветствуется - как свинами так и простыми пользователями. Но если переходится определенная грань приличия, то констатация факта перестает быть таковой и превращается в фекалометание. А тупое и бессмысленное фекалометание ИМХО не нравится никому.
Ожидаемый ответ получился.
Олег1964 написав:
Flamingo написав:- только на кишмише немного Тася скрысятничала.
vcy написав:в Кривом Роге в Ашане (а он у нас один) ни одна касса не принимает бесконтактные карты. все терминалы помнят мамонтов. так что чип и физическое наличие карты маст хэв при посещении этого магазина
Ошибаетесь, на любой кассе можете попросить оплату безконтактно. Есть 2 или 3 беспроводных терминала которые сразу найдутся.[/quote]
ух ты) всегда кассиру жалуюсь, что неудобно без бесконтакта. ни разу не предлагали)) попробую, спасибо
MASolomko написав:Про https://friend.tascombank.ua/ знаю, но насколько я понимаю, то это для Б5. Ещё у Таси есть программа агента через мобильное приложение, там сообщено касательно 50 грн за Б5/Pudra и т. п., но не написано обоим ли это...
Неименная Пудра - это и есть карта Пакета Б5. Буквально сегодня получил 40 грн за Пудру. P.S. Давайте не будем потакать недомаркетологам. Если в ТАСе кешбечные бонусы все называются чистыми (включая даже акционные 24% за День Незалежності), то реферальный кешбек тоже нужно называть своим именем - то есть 40-ка грн (с четвертаком).