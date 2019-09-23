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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2911291229132914>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:54

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrmvs написав:есть рефералка у таси. сходу не нашел, но где-то в недрах сайта была...
Про https://friend.tascombank.ua/ знаю, но насколько я понимаю, то это для Б5.

Ещё у Таси есть программа агента через мобильное приложение, там сообщено касательно 50 грн за Б5/Pudra и т. п., но не написано обоим ли это...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:55

  Flamingo написав:vcy Ну это если нужен только NFC то да. Просто моделька уже в возрасте - появляющиеся навороты уже не будут взлетать, потом и МЯУ под нее перестанут обновлять. Так что пока тАрАпиЦЦа не буду ;)


О каких наворотах речь, кроме третьей камеры? По обновлению, МЯУ 11 будет на гораздо более древних и более простых моделях. Вывод года три точно в запасе. А так да, тАрАпиЦЦа нужно не спеша. :D
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57

  Flamingo написав:Думаю Вы не правы - любой конструктив на форуме лишь приветствуется - как свинами так и простыми пользователями. Но если переходится определенная грань приличия, то констатация факта перестает быть таковой и превращается в фекалометание. А тупое и бессмысленное фекалометание ИМХО не нравится никому.

Ожидаемый ответ получился.
  Олег1964 написав:
  Flamingo написав:- только на кишмише немного Тася скрысятничала. ;)


Оказывается, Тася умеет крысятничать. :)

За что ей кал - в лоб. :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:38

  vcy написав:в Кривом Роге в Ашане (а он у нас один) ни одна касса не принимает бесконтактные карты. все терминалы помнят мамонтов. так что чип и физическое наличие карты маст хэв при посещении этого магазина


Ошибаетесь, на любой кассе можете попросить оплату безконтактно. Есть 2 или 3 беспроводных терминала которые сразу найдутся.[/quote]

ух ты) всегда кассиру жалуюсь, что неудобно без бесконтакта. ни разу не предлагали)) попробую, спасибо
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:21

  Faceless написав:
  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:А я считаю, что выпендриваться - дно! Вместо того чтобы молча раз в 4 года выпустить за денежку доп. карту с чипом и бесконтактом. Это на Б5. Пудра и WC идут такими сразу.

А влазить в чужие разговоры не дно?
И мне как то фиолетово что вы, там, считаете. :D Ваша риторика вообще как у работника таса. И за посты вам платят деньги. Так что, идите в ... тас! Раз в 4 года. :lol:

А в чем, собственно, Ворлон не прав? Зажать несчастные 100 грн на нормальную доп карту со всем чем надо и все жаловаться тут - в чем конструктив?

еще и заплатить 100 грн :shock:
да то что просто даром - свиням уже дорого :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:32

  ukrmvs написав:у меня редми5 за 4500. флагманы всё таки к десятке вплотную приближаются.

купил гнусмас в прошлом году за 6К и там был нфс. вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:38

  mephala написав:вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:40

  MASolomko написав:Про https://friend.tascombank.ua/ знаю, но насколько я понимаю, то это для Б5.
Ещё у Таси есть программа агента через мобильное приложение, там сообщено касательно 50 грн за Б5/Pudra и т. п., но не написано обоим ли это...

Неименная Пудра - это и есть карта Пакета Б5.
Буквально сегодня получил 40 грн за Пудру.
P.S. Давайте не будем потакать недомаркетологам. Если в ТАСе кешбечные бонусы все называются чистыми (включая даже акционные 24% за День Незалежності), то реферальный кешбек тоже нужно называть своим именем - то есть 40-ка грн (с четвертаком).
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

  Олег1964 написав:Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.

А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:09

  tmp01 написав:
  Олег1964 написав:Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.

А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту?

А зачем? :?
Олег1964
 
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