Додано: Вів 24 вер, 2019 17:01

Vorlon написав: mephala написав: вы точно туда смотрите когда выбираете телефон? вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет

Каждый сам выбирает себе "звонилку" под свои потребности. Есть люди которым "редми" хватает выше крыши (был и у меня флагман Сони своего времени и NFC - когда пришло время менять - редми выбрал сознательно), а кому-то и прошлогодний ай-фон уже бесконечно устарел. Это как меня знакомые постоянно ездящие в Египет в один и тот же отель спрашивают "зачем мы с женой постоянно ездим в разные страны - ведь это же неудобно". А нам удобно и интересно. Так и с телепонами - главное чтобы Ваш телефон удовлетворял именно Вас - остальное все беллетристика.