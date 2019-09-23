Олег1964 написав:Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.
А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту?
А зачем?
А вот Вам и ответ ))))) Почти все банки (кроме Привата и Мони в моем случае) имеют ручной антифрод - надо самому включать период и территорию использования за рубежом по звонку на горячую линию. Иначе посчитают, что данные вашей карты украдены. Меня еще покойная Дельта приучила заранее звонить на ГЛ перед поездкой - звонили в роуминг на мобильный с вопросами "точно ли это вы только что платили в другой стране?"
tmp01 написав:А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту?
А зачем?
А вот Вам и ответ ))))) Почти все банки (кроме Привата и Мони в моем случае) имеют ручной антифрод - надо самому включать период и территорию использования за рубежом по звонку на горячую линию. Иначе посчитают, что данные вашей карты украдены. Меня еще покойная Дельта приучила заранее звонить на ГЛ перед поездкой - звонили в роуминг на мобильный с вопросами "точно ли это вы только что платили в другой стране?"
Приват, моня, Алла подобным непотребством не занимаются. Тем более евровая карта спокойно работала два дня в зоне евро и только на третий перестала. Если клиент не звонит два дня, что его карту украли и пользуется кто то другой, то зачем лишние никому не нужные движения?
Олег1964 Ну вот такая Тася нерасторопная )) Так что 100% - ваша карта заблочена из-за подозрительного зарубежного использования. Из тех, кого знаю - еще Укрсиб, Агриколь и Конкорд хотят, чтоб их предупреждали...
tmp01 написав:Олег1964 Ну вот такая Тася нерасторопная )) Так что 100% - ваша карта заблочена из-за подозрительного зарубежного использования. Из тех, кого знаю - еще Укрсиб, Агриколь и Конкорд хотят, чтоб их предупреждали...
В чём подозрительность использования евровой карты в зоне евро при расчетах в магазинах и заправках? А расчет через Г-пей разве не снимает "подозрительность"?
mephala написав:вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?
Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет
Каждый сам выбирает себе "звонилку" под свои потребности. Есть люди которым "редми" хватает выше крыши (был и у меня флагман Сони своего времени и NFC - когда пришло время менять - редми выбрал сознательно), а кому-то и прошлогодний ай-фон уже бесконечно устарел. Это как меня знакомые постоянно ездящие в Египет в один и тот же отель спрашивают "зачем мы с женой постоянно ездим в разные страны - ведь это же неудобно". А нам удобно и интересно. Так и с телепонами - главное чтобы Ваш телефон удовлетворял именно Вас - остальное все беллетристика.
mephala написав:вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?
Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет
В якій ціні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.