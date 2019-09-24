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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2911291229132914 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Вів 24 вер, 2019 15:29 Олег1964 написав: tmp01 написав: Олег1964 написав: Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила. Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.

А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту? А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту?

А зачем? А зачем?



А вот Вам и ответ )))))

Почти все банки (кроме Привата и Мони в моем случае) имеют ручной антифрод - надо самому включать период и территорию использования за рубежом по звонку на горячую линию.

Иначе посчитают, что данные вашей карты украдены.

Меня еще покойная Дельта приучила заранее звонить на ГЛ перед поездкой - звонили в роуминг на мобильный с вопросами "точно ли это вы только что платили в другой стране?" А вот Вам и ответ )))))Почти все банки (кроме Привата и Мони в моем случае) имеют ручной антифрод - надо самому включать период и территорию использования за рубежом по звонку на горячую линию.Иначе посчитают, что данные вашей карты украдены.Меня еще покойная Дельта приучила заранее звонить на ГЛ перед поездкой - звонили в роуминг на мобильный с вопросами "точно ли это вы только что платили в другой стране?" tmp01 Повідомлень: 822 З нами з: 14.03.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 16:19 tmp01 написав: Олег1964 написав: tmp01 написав: А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту? А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту?

А зачем? А зачем?



А вот Вам и ответ )))))

Почти все банки (кроме Привата и Мони в моем случае) имеют ручной антифрод - надо самому включать период и территорию использования за рубежом по звонку на горячую линию.

Иначе посчитают, что данные вашей карты украдены.

Меня еще покойная Дельта приучила заранее звонить на ГЛ перед поездкой - звонили в роуминг на мобильный с вопросами "точно ли это вы только что платили в другой стране?" А вот Вам и ответ )))))Почти все банки (кроме Привата и Мони в моем случае) имеют ручной антифрод - надо самому включать период и территорию использования за рубежом по звонку на горячую линию.Иначе посчитают, что данные вашей карты украдены.Меня еще покойная Дельта приучила заранее звонить на ГЛ перед поездкой - звонили в роуминг на мобильный с вопросами "точно ли это вы только что платили в другой стране?"



Приват, моня, Алла подобным непотребством не занимаются.

Тем более евровая карта спокойно работала два дня в зоне евро и только на третий перестала.

Если клиент не звонит два дня, что его карту украли и пользуется кто то другой, то зачем лишние никому не нужные движения? Приват, моня, Алла подобным непотребством не занимаются.Тем более евровая карта спокойно работала два дня в зоне евро и только на третий перестала.Если клиент не звонит два дня, что его карту украли и пользуется кто то другой, то зачем лишние никому не нужные движения? Олег1964 Повідомлень: 328 З нами з: 03.10.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 16:33 Олег1964

Ну вот такая Тася нерасторопная ))

Так что 100% - ваша карта заблочена из-за подозрительного зарубежного использования.

Из тех, кого знаю - еще Укрсиб, Агриколь и Конкорд хотят, чтоб их предупреждали... tmp01 Повідомлень: 822 З нами з: 14.03.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 16:38 tmp01 написав: Олег1964

Ну вот такая Тася нерасторопная ))

Так что 100% - ваша карта заблочена из-за подозрительного зарубежного использования.

Из тех, кого знаю - еще Укрсиб, Агриколь и Конкорд хотят, чтоб их предупреждали... Ну вот такая Тася нерасторопная ))Так что 100% - ваша карта заблочена из-за подозрительного зарубежного использования.Из тех, кого знаю - еще Укрсиб, Агриколь и Конкорд хотят, чтоб их предупреждали...

В чём подозрительность использования евровой карты в зоне евро при расчетах в магазинах и заправках?

А расчет через Г-пей разве не снимает "подозрительность"? В чём подозрительность использования евровой карты в зоне евро при расчетах в магазинах и заправках?А расчет через Г-пей разве не снимает "подозрительность"? Олег1964 Повідомлень: 328 З нами з: 03.10.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 16:44 Олег1964

Это вопрос к антифрод-службе Таси.



Узнаете ответ - напишите нам сюда ) tmp01 Повідомлень: 822 З нами з: 14.03.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 17:01 Vorlon написав: mephala написав: вы точно туда смотрите когда выбираете телефон? вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет

Каждый сам выбирает себе "звонилку" под свои потребности. Есть люди которым "редми" хватает выше крыши (был и у меня флагман Сони своего времени и NFC - когда пришло время менять - редми выбрал сознательно), а кому-то и прошлогодний ай-фон уже бесконечно устарел. Это как меня знакомые постоянно ездящие в Египет в один и тот же отель спрашивают "зачем мы с женой постоянно ездим в разные страны - ведь это же неудобно". А нам удобно и интересно. Так и с телепонами - главное чтобы Ваш телефон удовлетворял именно Вас - остальное все беллетристика. Каждый сам выбирает себе "звонилку" под свои потребности. Есть люди которым "редми" хватает выше крыши (был и у меня флагман Сони своего времени и NFC - когда пришло время менять - редми выбрал сознательно), а кому-то и прошлогодний ай-фон уже бесконечно устарел. Это как меня знакомые постоянно ездящие в Египет в один и тот же отель спрашивают "зачем мы с женой постоянно ездим в разные страны - ведь это же неудобно". А нам удобно и интересно. Так и с телепонами - главное чтобы Ваш телефон удовлетворял именно Вас - остальное все беллетристика. Flamingo

Повідомлень: 3001 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 616 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 17:13 Vorlon написав: mephala написав: вы точно туда смотрите когда выбираете телефон? вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет

В якій ціні? В якій ціні? Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29472 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 20:48 mephala написав: еще и заплатить 100 грн

да то что просто даром - свиням уже дорого еще и заплатить 100 грнда то что просто даром - свиням уже дорого

При чому тут "даром - дорого". Свині і за інфініті можуть заплатити, якщо вигода перевищує витрати.

Але в даному випадку тася коли ти відкриваєш карту Б5 дає тобі можливість вибрати - без чіпа і не іменну зразу, або з чіпом і іменну через 7-10 днів. Бєз-воз-мєзд-но. Єдине, чого на ній не буде, так це пейпасс.

Якщо хочеш іменну з пейпасс прийдеться заплатити 150 грн. Кивати на моню тут змісту нема - він видає з пейпасс, але неіменну. В привата також іменна з пейпасс 150 грн.

P.S.

В привата глибоко в меню П24 все ще є можливість вказати, що картою будуть користуватись за кордоном (хоча це й не обов'язково).

Менше з тим, їхати за кордон без мінімум двох нормальних кредиток від різних банків, плюс якась сума кешем я б не ризикнув. При чому тут "даром - дорого". Свині і за інфініті можуть заплатити, якщо вигода перевищує витрати.Але в даному випадку тася коли ти відкриваєш карту Б5 дає тобі можливість вибрати - без чіпа і не іменну зразу, або з чіпом і іменну через 7-10 днів. Бєз-воз-мєзд-но. Єдине, чого на ній не буде, так це пейпасс.Якщо хочеш іменну з пейпасс прийдеться заплатити 150 грн. Кивати на моню тут змісту нема - він видає з пейпасс, але неіменну. В привата також іменна з пейпасс 150 грн.P.S.В привата глибоко в меню П24 все ще є можливість вказати, що картою будуть користуватись за кордоном (хоча це й не обов'язково).Менше з тим, їхати за кордон без мінімум двох нормальних кредиток від різних банків, плюс якась сума кешем я б не ризикнув. she_ne_investor Повідомлень: 2481 З нами з: 23.09.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:40 she_ne_investor написав: mephala написав:

Але в даному випадку тася коли ти відкриваєш карту Б5 дає тобі можливість вибрати - без чіпа і не іменну зразу, або з чіпом і іменну через 7-10 днів. Бєз-воз-мєзд-но. Єдине, чого на ній не буде, так це пейпасс.

Якщо хочеш іменну з пейпасс прийдеться заплатити 150 грн. Кивати на моню тут змісту нема - він видає з пейпасс, але неіменну. В привата також іменна з пейпасс 150 грн.

Але в даному випадку тася коли ти відкриваєш карту Б5 дає тобі можливість вибрати - без чіпа і не іменну зразу, або з чіпом і іменну через 7-10 днів. Бєз-воз-мєзд-но. Єдине, чого на ній не буде, так це пейпасс.Якщо хочеш іменну з пейпасс прийдеться заплатити 150 грн. Кивати на моню тут змісту нема - він видає з пейпасс, але неіменну. В привата також іменна з пейпасс 150 грн.

мне дали именную без чипа бесплатную. посмотрел, прослезился и сразу же заказал платную, именную с чипом и бесконтактом. но даже на ней нет фотки мне дали именную без чипа бесплатную. посмотрел, прослезился и сразу же заказал платную, именную с чипом и бесконтактом. но даже на ней нет фотки Востаннє редагувалось ukrmvs в Вів 24 вер, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз. ukrmvs

Повідомлень: 65 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:43 Vorlon написав: mephala написав: вы точно туда смотрите когда выбираете телефон? вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет



самсунги лучше в большинстве случаев чем сяоми за примерно одинаковую цену.

но ровно до тех пор, пока не разбивается экран. в китайцах ремонт до тысячи в самом тяжелом случае, в корейце половину стоимости аппарата чаще всего тянет смена. самсунги лучше в большинстве случаев чем сяоми за примерно одинаковую цену.но ровно до тех пор, пока не разбивается экран. в китайцах ремонт до тысячи в самом тяжелом случае, в корейце половину стоимости аппарата чаще всего тянет смена. ukrmvs

Повідомлень: 65 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2911291229132914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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