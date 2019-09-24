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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:29

  Олег1964 написав:
  tmp01 написав:
  Олег1964 написав:Не радует то, что карта поработала немного и всьо. Каким - то образом таз заблокировал выход и оставил только вход. Зачем так было делать горячка не ответила.

А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту?

А зачем? :?


А вот Вам и ответ )))))
Почти все банки (кроме Привата и Мони в моем случае) имеют ручной антифрод - надо самому включать период и территорию использования за рубежом по звонку на горячую линию.
Иначе посчитают, что данные вашей карты украдены.
Меня еще покойная Дельта приучила заранее звонить на ГЛ перед поездкой - звонили в роуминг на мобильный с вопросами "точно ли это вы только что платили в другой стране?" :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:19

  tmp01 написав:
  Олег1964 написав:
  tmp01 написав:А Вы перед выездом за рубеж звонили в банк, предупреждали в каких странах будете юзать карту?

А зачем? :?


А вот Вам и ответ )))))
Почти все банки (кроме Привата и Мони в моем случае) имеют ручной антифрод - надо самому включать период и территорию использования за рубежом по звонку на горячую линию.
Иначе посчитают, что данные вашей карты украдены.
Меня еще покойная Дельта приучила заранее звонить на ГЛ перед поездкой - звонили в роуминг на мобильный с вопросами "точно ли это вы только что платили в другой стране?" :)


Приват, моня, Алла подобным непотребством не занимаются.
Тем более евровая карта спокойно работала два дня в зоне евро и только на третий перестала.
Если клиент не звонит два дня, что его карту украли и пользуется кто то другой, то зачем лишние никому не нужные движения? :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:33

Олег1964
Ну вот такая Тася нерасторопная ))
Так что 100% - ваша карта заблочена из-за подозрительного зарубежного использования.
Из тех, кого знаю - еще Укрсиб, Агриколь и Конкорд хотят, чтоб их предупреждали...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:38

  tmp01 написав:Олег1964
Ну вот такая Тася нерасторопная ))
Так что 100% - ваша карта заблочена из-за подозрительного зарубежного использования.
Из тех, кого знаю - еще Укрсиб, Агриколь и Конкорд хотят, чтоб их предупреждали...

В чём подозрительность использования евровой карты в зоне евро при расчетах в магазинах и заправках?
А расчет через Г-пей разве не снимает "подозрительность"?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:44

Олег1964
Это вопрос к антифрод-службе Таси.

Узнаете ответ - напишите нам сюда )
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:01

  Vorlon написав:
  mephala написав:вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет :lol:

Каждый сам выбирает себе "звонилку" под свои потребности. Есть люди которым "редми" хватает выше крыши (был и у меня флагман Сони своего времени и NFC - когда пришло время менять - редми выбрал сознательно), а кому-то и прошлогодний ай-фон уже бесконечно устарел. Это как меня знакомые постоянно ездящие в Египет в один и тот же отель спрашивают "зачем мы с женой постоянно ездим в разные страны - ведь это же неудобно". А нам удобно и интересно. Так и с телепонами - главное чтобы Ваш телефон удовлетворял именно Вас - остальное все беллетристика.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:13

  Vorlon написав:
  mephala написав:вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет :lol:

В якій ціні?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:48

  mephala написав:еще и заплатить 100 грн :shock:
да то что просто даром - свиням уже дорого :lol:

При чому тут "даром - дорого". Свині і за інфініті можуть заплатити, якщо вигода перевищує витрати. :)
Але в даному випадку тася коли ти відкриваєш карту Б5 дає тобі можливість вибрати - без чіпа і не іменну зразу, або з чіпом і іменну через 7-10 днів. Бєз-воз-мєзд-но. Єдине, чого на ній не буде, так це пейпасс.
Якщо хочеш іменну з пейпасс прийдеться заплатити 150 грн. Кивати на моню тут змісту нема - він видає з пейпасс, але неіменну. В привата також іменна з пейпасс 150 грн.
P.S.
В привата глибоко в меню П24 все ще є можливість вказати, що картою будуть користуватись за кордоном (хоча це й не обов'язково).
Менше з тим, їхати за кордон без мінімум двох нормальних кредиток від різних банків, плюс якась сума кешем я б не ризикнув.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:40

  she_ne_investor написав:
  mephala написав:
Але в даному випадку тася коли ти відкриваєш карту Б5 дає тобі можливість вибрати - без чіпа і не іменну зразу, або з чіпом і іменну через 7-10 днів. Бєз-воз-мєзд-но. Єдине, чого на ній не буде, так це пейпасс.
Якщо хочеш іменну з пейпасс прийдеться заплатити 150 грн. Кивати на моню тут змісту нема - він видає з пейпасс, але неіменну. В привата також іменна з пейпасс 150 грн.

мне дали именную без чипа бесплатную. посмотрел, прослезился и сразу же заказал платную, именную с чипом и бесконтактом. но даже на ней нет фотки
Востаннє редагувалось ukrmvs в Вів 24 вер, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:43

  Vorlon написав:
  mephala написав:вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет :lol:


самсунги лучше в большинстве случаев чем сяоми за примерно одинаковую цену.
но ровно до тех пор, пока не разбивается экран. в китайцах ремонт до тысячи в самом тяжелом случае, в корейце половину стоимости аппарата чаще всего тянет смена.
ukrmvs
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