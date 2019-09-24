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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:10

ukrmvs и про Ашан. Как то поделилась касирка инфой ,что 34 касса . Однако ни разу в жизни не видел чтоб она в работе была. Может конечно не в то время попадаю,а может она для интуристов (образцово-показательная) :mrgreen:Допускаю что и среди тех которые всегда не работают ,пара-тройка тоже есть. Я как то даже попал на доисторический (только полоски хавает).
Дядя Дима
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