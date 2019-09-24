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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 01:10
ukrmvs и про Ашан. Как то поделилась касирка инфой ,что 34 касса . Однако ни разу в жизни не видел чтоб она в работе была. Может конечно не в то время попадаю,а может она для интуристов (образцово-показательная) Допускаю что и среди тех которые всегда не работают ,пара-тройка тоже есть. Я как то даже попал на доисторический (только полоски хавает).
Додано: Сер 25 вер, 2019 01:43
Re: ТАСКОМБАНК
а что нужно покупать?
ну чтобы и 4ж и нфс и экран хотябы 5.5"?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:10
uaprofi Sharp s2 и я и жена пользуем 1,5 года. Недавно встречал распродажу за 96 баксов.
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:35
Да сейчас почти все такие, кроме серии Xiaomi Redmi. Поэтому, когда я разобрался что к чему, вычеркнул для себя эту марку и друзьям-коллегам не советую. Ибо это скотское отношение к клиенту!
Разве что топовый Redmi Note 8 Pro по идее станет первым исключением. Но это уже не важно - Xiaomi покупать впредь не планирую.
И главное - не серый телефон! Ибо с серым может быть лотерея с NFC и частотами 4G.
Сам же ещё в прошлом ноябре купил Honor 8X - доволен, ни капли не жалею. А это недорого не самом деле.
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:43
Та ладно, недавно встал вопрос о замене экрана в Mi Note 2, озвучили ценник в 6500-7000 грн. Закономерный вывод - нафик надо, легче новый купить
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