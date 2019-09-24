Додано: Сер 25 вер, 2019 01:10

и про Ашан. Как то поделилась касирка инфой ,что 34 касса . Однако ни разу в жизни не видел чтоб она в работе была. Может конечно не в то время попадаю,а может она для интуристов (образцово-показательная)Допускаю что и среди тех которые всегда не работают ,пара-тройка тоже есть. Я как то даже попал на доисторический (только полоски хавает).