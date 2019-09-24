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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:10

ukrmvs и про Ашан. Как то поделилась касирка инфой ,что 34 касса . Однако ни разу в жизни не видел чтоб она в работе была. Может конечно не в то время попадаю,а может она для интуристов (образцово-показательная) :mrgreen:Допускаю что и среди тех которые всегда не работают ,пара-тройка тоже есть. Я как то даже попал на доисторический (только полоски хавает).
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:43

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:P.S. Купившие Хлаоми нервно курят в сторонке

а что нужно покупать?
ну чтобы и 4ж и нфс и экран хотябы 5.5"?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:10

uaprofi Sharp s2 и я и жена пользуем 1,5 года. Недавно встречал распродажу за 96 баксов.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:35

  uaprofi написав:ну чтобы и 4ж и нфс и экран хотябы 5.5"?

Да сейчас почти все такие, кроме серии Xiaomi Redmi. Поэтому, когда я разобрался что к чему, вычеркнул для себя эту марку и друзьям-коллегам не советую. Ибо это скотское отношение к клиенту! :twisted:

Разве что топовый Redmi Note 8 Pro по идее станет первым исключением. Но это уже не важно - Xiaomi покупать впредь не планирую.

И главное - не серый телефон! Ибо с серым может быть лотерея с NFC и частотами 4G.

Сам же ещё в прошлом ноябре купил Honor 8X - доволен, ни капли не жалею. А это недорого не самом деле.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:43

  ukrmvs написав:
  Vorlon написав:
  mephala написав:вы точно туда смотрите когда выбираете телефон?

Выбирается Xiaomi Redmi. Всё, других вариантов нет :lol:


самсунги лучше в большинстве случаев чем сяоми за примерно одинаковую цену.
но ровно до тех пор, пока не разбивается экран. в китайцах ремонт до тысячи в самом тяжелом случае, в корейце половину стоимости аппарата чаще всего тянет смена.

Та ладно, недавно встал вопрос о замене экрана в Mi Note 2, озвучили ценник в 6500-7000 грн. Закономерный вывод - нафик надо, легче новый купить :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:20

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:ну чтобы и 4ж и нфс и экран хотябы 5.5"?

Да сейчас почти все такие, кроме серии Xiaomi Redmi. Поэтому, когда я разобрался что к чему, вычеркнул для себя эту марку и друзьям-коллегам не советую. Ибо это скотское отношение к клиенту! :twisted:

Разве что топовый Redmi Note 8 Pro по идее станет первым исключением. Но это уже не важно - Xiaomi покупать впредь не планирую.

И главное - не серый телефон! Ибо с серым может быть лотерея с NFC и частотами 4G.

Сам же ещё в прошлом ноябре купил Honor 8X - доволен, ни капли не жалею. А это недорого не самом деле.

Шановный,не утруждайтесь , название павербанк с функцией позвонить из чайны не вызывает бурного восторга. Какая разница банку какой у Вас телефон если в магазине пос не работает,хоть Ваш фон с нфс,Вы уходите в иные широты)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:26

  sens написав:Какая разница банку какой у Вас телефон если в магазине пос не работает

Я смотрю, вы специализируетесь на таких магазинах :lol: У меня практически всегда работает. В последний массовый сбой примата спокойно скупился в Сильпо по приложению. Хотя люди в очереди лихорадочно искали и пересчитывали наличку :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:46

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:ну чтобы и 4ж и нфс и экран хотябы 5.5"?

Да сейчас почти все такие, кроме серии Xiaomi Redmi. Поэтому, когда я разобрался что к чему, вычеркнул для себя эту марку и друзьям-коллегам не советую. Ибо это скотское отношение к клиенту! :twisted:

Разве что топовый Redmi Note 8 Pro по идее станет первым исключением. Но это уже не важно - Xiaomi покупать впредь не планирую.

И главное - не серый телефон! Ибо с серым может быть лотерея с NFC и частотами 4G.

Сам же ещё в прошлом ноябре купил Honor 8X - доволен, ни капли не жалею. А это недорого не самом деле.

А чего так жестко относитесь к Xiaomi?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:11

  Vorlon написав:
  sens написав:Какая разница банку какой у Вас телефон если в магазине пос не работает

Я смотрю, вы специализируетесь на таких магазинах :lol: У меня практически всегда работает. В последний массовый сбой примата спокойно скупился в Сильпо по приложению. Хотя люди в очереди лихорадочно искали и пересчитывали наличку :mrgreen:


а мне в "сильпо" отказали оплатой приложением в тот вечер. и терминалы не работали. оставил покупки и ушел
ukrmvs
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