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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:52

sens
Взаимно. Вы ещё про атомную войну забыли упомянуть - а вдруг?

  ukrmvs написав:а мне в "сильпо" отказали оплатой приложением в тот вечер.

Похоже на некомпетентность. Я сразу спросил - работает? Мне ответили да и никаких проблем... Не могло в Запорожье работать, а у вас нет. Эквайринговый центр-то один.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, пожалуйста, объявленная в сентябре комиссия 0,45%+5грн за р2р переводы с карт др. украинских банков в ТАС2Ю относится только к пополнению карт ТАСи или еще и к пополнению депозита Ощадный картой другого банка?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55

pharus
Думаєте у правильному напрямку. ТАС2Ю показує свою комісію до операції.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:04

  klug написав:pharus
Думаєте у правильному напрямку. ТАС2Ю показує свою комісію до операції.

И она соответствует действительности? Я так понимаю, в ТАС2Ю не стоит верить всему, что видишь, всякое бывает
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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