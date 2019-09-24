Взаимно. Вы ещё про атомную войну забыли упомянуть - а вдруг?
Похоже на некомпетентность. Я сразу спросил - работает? Мне ответили да и никаких проблем... Не могло в Запорожье работать, а у вас нет. Эквайринговый центр-то один.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 13:52
sens
Взаимно. Вы ещё про атомную войну забыли упомянуть - а вдруг?
Похоже на некомпетентность. Я сразу спросил - работает? Мне ответили да и никаких проблем... Не могло в Запорожье работать, а у вас нет. Эквайринговый центр-то один.
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, пожалуйста, объявленная в сентябре комиссия 0,45%+5грн за р2р переводы с карт др. украинских банков в ТАС2Ю относится только к пополнению карт ТАСи или еще и к пополнению депозита Ощадный картой другого банка?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55
pharus
Думаєте у правильному напрямку. ТАС2Ю показує свою комісію до операції.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:04
И она соответствует действительности? Я так понимаю, в ТАС2Ю не стоит верить всему, что видишь, всякое бывает
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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