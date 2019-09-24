Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43

Подскажите, пожалуйста, объявленная в сентябре комиссия 0,45%+5грн за р2р переводы с карт др. украинских банков в ТАС2Ю относится только к пополнению карт ТАСи или еще и к пополнению депозита Ощадный картой другого банка?

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.