Взаимно. Вы ещё про атомную войну забыли упомянуть - а вдруг?
Похоже на некомпетентность. Я сразу спросил - работает? Мне ответили да и никаких проблем... Не могло в Запорожье работать, а у вас нет. Эквайринговый центр-то один.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 13:52
sens
Взаимно. Вы ещё про атомную войну забыли упомянуть - а вдруг?
Похоже на некомпетентность. Я сразу спросил - работает? Мне ответили да и никаких проблем... Не могло в Запорожье работать, а у вас нет. Эквайринговый центр-то один.
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, пожалуйста, объявленная в сентябре комиссия 0,45%+5грн за р2р переводы с карт др. украинских банков в ТАС2Ю относится только к пополнению карт ТАСи или еще и к пополнению депозита Ощадный картой другого банка?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55
pharus
Думаєте у правильному напрямку. ТАС2Ю показує свою комісію до операції.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:04
И она соответствует действительности? Я так понимаю, в ТАС2Ю не стоит верить всему, что видишь, всякое бывает
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:26
Проверенно сегодня соответствует
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:32
Ви запитували про комісію ТАС2Ю, а за посиланням людина описує комісію картки. ТАС2Ю свою комісію показує вірно, про комісію картки він нічого не знає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:17
Вообще-то БСУ - это сплошная лотерея и нет ни одного 100% надежного банка он все могут подвести в самый неожиданный момент.
Просто ни вы, ни ваше "грамотное" окружение не умеете его правильно готовить - просто оно вам не надо, чтобы разбираться в нем. Но, если вы не разбираетесь - это не значит, что те кто пользуется также как и вы не разбираются.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:26
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:29
Re: ТАСКОМБАНК
|