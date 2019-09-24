RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2913291429152916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:52

sens
Взаимно. Вы ещё про атомную войну забыли упомянуть - а вдруг?

  ukrmvs написав:а мне в "сильпо" отказали оплатой приложением в тот вечер.

Похоже на некомпетентность. Я сразу спросил - работает? Мне ответили да и никаких проблем... Не могло в Запорожье работать, а у вас нет. Эквайринговый центр-то один.
Vorlon
 
Повідомлень: 7243
З нами з: 14.06.13
Подякував: 363 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, пожалуйста, объявленная в сентябре комиссия 0,45%+5грн за р2р переводы с карт др. украинских банков в ТАС2Ю относится только к пополнению карт ТАСи или еще и к пополнению депозита Ощадный картой другого банка?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2305 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55

pharus
Думаєте у правильному напрямку. ТАС2Ю показує свою комісію до операції.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 18.08.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:04

  klug написав:pharus
Думаєте у правильному напрямку. ТАС2Ю показує свою комісію до операції.

И она соответствует действительности? Я так понимаю, в ТАС2Ю не стоит верить всему, что видишь, всякое бывает
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2305 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:26

  pharus написав:
  klug написав:pharus
Думаєте у правильному напрямку. ТАС2Ю показує свою комісію до операції.

И она соответствует действительности? Я так понимаю, в ТАС2Ю не стоит верить всему, что видишь, всякое бывает

Проверенно сегодня соответствует
isen
 
Повідомлень: 439
З нами з: 21.12.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:32

  pharus написав:
  klug написав:pharus
Думаєте у правильному напрямку. ТАС2Ю показує свою комісію до операції.

И она соответствует действительности? Я так понимаю, в ТАС2Ю не стоит верить всему, что видишь, всякое бывает

Ви запитували про комісію ТАС2Ю, а за посиланням людина описує комісію картки. ТАС2Ю свою комісію показує вірно, про комісію картки він нічого не знає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 18.08.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:17

  Vorlon написав:То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.

Вообще-то БСУ - это сплошная лотерея и нет ни одного 100% надежного банка он все могут подвести в самый неожиданный момент.
  Vorlon написав:В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках! 8)

Просто ни вы, ни ваше "грамотное" окружение не умеете его правильно готовить - просто оно вам не надо, чтобы разбираться в нем. Но, если вы не разбираетесь - это не значит, что те кто пользуется также как и вы не разбираются.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5603
З нами з: 20.01.15
Подякував: 358 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:26

  ol_zy написав:не умеете его правильно готовить

Не сомневаюсь, что я чего-то не знаю чисто приматовского. Но желания копаться в этом болоте нет от слова совсем. В независимости от наличия гипотетической выгоды.
Vorlon
 
Повідомлень: 7243
З нами з: 14.06.13
Подякував: 363 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:29

Re: ТАСКОМБАНК

  pharus написав:...или еще и к пополнению депозита Ощадный картой другого банка?
Пополнял Ощадный картой другого банка — TAS2U со своей стороны комиссию не брал.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 08.03.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2913291429152916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7281)
25.09.2019 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.