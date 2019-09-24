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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:56

Около часа уже тупит приложение и веб-версия банкинга
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:00

Вкладчик1234
Все кинулись гаситься в последний момент? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:03

  Vorlon написав:Все кинулись гаситься в последний момент?

Я не знаю как все, а я хотел посмотреть историю операций за прошлую неделю, всего-то
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 9367
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Подякували: 2519 раз.
 
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