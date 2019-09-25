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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:56
Около часа уже тупит приложение и веб-версия банкинга
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:03
Я не знаю как все, а я хотел посмотреть историю операций за прошлую неделю, всего-то
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:09
Не зараховано платіж на кредитну карту
Доброго вечора.
Питання до преставника ТКБ.
Здійснено поповнення карти через термінал самообслуговування ткб на суму 5 700,є чек що підтверджує оплату #279927537022953
Всього внесено 5 700
Зараховано 5 700
Кошти на карту не надійшли, карта кредитна, і сьогодні останній день сплати.
Звернулись на гарячку до оператора #8217 Юлія о 22:56 звернення відмовилась зареєструвати.
Хто заплатить штраф за несвоєчасну сплату???
Для чого гарячка яка не допомагає нічим?
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:37
oleksandrblacksmith
Представник тут якось знову затих... Спробуйте написати на info@tascombank.com.ua є шанс, що там до вашого звернення поставляться серйозніше або, якщо маєте змогу, зверніться через facebook. Якщо не допоможе, пишіть офіційне письмове звернення і реєструйте у відділенні. Можете посилатися на цей
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 вер, 2019 00:42
Если в 22:56 обратились, то когда пополнили? В течение предыдущего часа?
Потому что согласно регламента при пополнении з 22:00 до 24:00 Фактичне відображення коштів на рахунку* Наступного робочого дня Банку.
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