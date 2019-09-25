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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:57
TASCOMBANK да с комиссией за валютообмен резко со вчера это вы конечно нагло... причём хитрожоппо так, типа за зачисление на карту, не правда ли? чего вдруг со вчера, без всяких смс?
ответ горячей линии:до вчерашнего дня это были целевые средства, а со вчерашнего уже нет. Объясните?
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Яша
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:45
Что с доставкой смс? Не приходят! Утренние только сейчас пришли,а теперешние с доставкой в 1мин.не приходят.Оператор Киевстар.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:53
_PORT_UA написав:
Что с доставкой смс? Не приходят! Утренние только сейчас пришли,а теперешние с доставкой в 1мин.не приходят.Оператор Киевстар.
об утренней покупке минут через 20 пришла. о снятии кешбека третий час нет
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ukrmvs
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Додано: Чет 26 вер, 2019 11:07
_PORT_UA, проблема на стороне оператора или другого посредника. В соседних темах, например, в теме Аллы, тоже есть пострадавшие :/
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MASolomko
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