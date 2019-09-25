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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:57

TASCOMBANK да с комиссией за валютообмен резко со вчера это вы конечно нагло... причём хитрожоппо так, типа за зачисление на карту, не правда ли? чего вдруг со вчера, без всяких смс?
ответ горячей линии:до вчерашнего дня это были целевые средства, а со вчерашнего уже нет. Объясните?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:45

Re: ТАСКОМБАНК

Что с доставкой смс? Не приходят! Утренние только сейчас пришли,а теперешние с доставкой в 1мин.не приходят.Оператор Киевстар.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:53

  _PORT_UA написав:Что с доставкой смс? Не приходят! Утренние только сейчас пришли,а теперешние с доставкой в 1мин.не приходят.Оператор Киевстар.


об утренней покупке минут через 20 пришла. о снятии кешбека третий час нет
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:07

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA, проблема на стороне оператора или другого посредника. В соседних темах, например, в теме Аллы, тоже есть пострадавшие :/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:22

  _PORT_UA написав:Что с доставкой смс? Не приходят! Утренние только сейчас пришли,а теперешние с доставкой в 1мин.не приходят.Оператор Киевстар.


Спостерігаємо не успішні доставлення СМС повідомлень на номери телефонів оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Оператор мобільного зв'язку веде роботи з усунення несправностей.
TASCOMBANK
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