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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:57
TASCOMBANK да с комиссией за валютообмен резко со вчера это вы конечно нагло... причём хитрожоппо так, типа за зачисление на карту, не правда ли? чего вдруг со вчера, без всяких смс?
ответ горячей линии:до вчерашнего дня это были целевые средства, а со вчерашнего уже нет. Объясните?
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Яша
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:45
Что с доставкой смс? Не приходят! Утренние только сейчас пришли,а теперешние с доставкой в 1мин.не приходят.Оператор Киевстар.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:53
_PORT_UA написав:
Что с доставкой смс? Не приходят! Утренние только сейчас пришли,а теперешние с доставкой в 1мин.не приходят.Оператор Киевстар.
об утренней покупке минут через 20 пришла. о снятии кешбека третий час нет
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ukrmvs
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Додано: Чет 26 вер, 2019 11:07
_PORT_UA, проблема на стороне оператора или другого посредника. В соседних темах, например, в теме Аллы, тоже есть пострадавшие :/
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MASolomko
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Додано: Чет 26 вер, 2019 12:22
_PORT_UA написав:
Что с доставкой смс? Не приходят! Утренние только сейчас пришли,а теперешние с доставкой в 1мин.не приходят.Оператор Киевстар.
Спостерігаємо не успішні доставлення СМС повідомлень на номери телефонів оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Оператор мобільного зв'язку веде роботи з усунення несправностей.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 26 вер, 2019 12:40
Яша написав:TASCOMBANK
да с комиссией за валютообмен резко со вчера это вы конечно нагло... причём хитрожоппо так, типа за зачисление на карту, не правда ли? чего вдруг со вчера, без всяких смс?
ответ горячей линии:до вчерашнего дня это были целевые средства, а со вчерашнего уже нет. Объясните?
Странно, я в середине сентября менял долл на гривну - ничего не списывало...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:06
Яша написав:TASCOMBANK
да с комиссией за валютообмен резко со вчера это вы конечно нагло... причём хитрожоппо так, типа за зачисление на карту, не правда ли? чего вдруг со вчера, без всяких смс?
ответ горячей линии:до вчерашнего дня это были целевые средства, а со вчерашнего уже нет. Объясните?
При валютообмене зачисление на плативку с 20го марта платное, как зачисление нецелевых средств.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:18
TASCOMBANK написав: Яша написав:TASCOMBANK
да с комиссией за валютообмен резко со вчера это вы конечно нагло... причём хитрожоппо так, типа за зачисление на карту, не правда ли? чего вдруг со вчера, без всяких смс?
ответ горячей линии:до вчерашнего дня это были целевые средства, а со вчерашнего уже нет. Объясните?
При валютообмене зачисление на плативку с 20го марта платное, как зачисление нецелевых средств.
странный представитель.даже приват при зачислении на карту для выплат валюты такого не вытворял.тигипко вроде украинская фамилия....
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Яша
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Додано: Чет 26 вер, 2019 13:39
TASCOMBANK Будучи за границей и попользовавшись два дня евровой картой, эту карту банк заблокировал. Вернувшись в Украину 23 сентября я обратился на горячую линию и там типа зафиксировали заявку на решение вопроса и обещали перезвонить.
Сегодня 26 сентября. Не работает не только карта в евро, но и долларовая.
Снова звонок на горячую линию. Снова создается заявка и снова обещают перезвонить.
Уважаемый офпред, четвертый день заблокирована карта и не решается вопрос.
И счет долларовой Б5 тоже почему-то заблокирован.
Это нормально?
И в чем причина?
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Олег1964
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:05
Яша написав:
тигипко вроде украинская фамилия
Молдавська.
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