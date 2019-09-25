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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:08
Квесторе_поверніться написав: Яша написав:
тигипко вроде украинская фамилия
Молдавська.
Советская
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:10
Квесторе_поверніться написав: Яша написав:
тигипко вроде украинская фамилия
Молдавська.
А....Ну тогда ждем комисса задним числом с 20 марта на весь валютообмен.в тарифах же есть.Епрст ...так Тася это ж по-молдавски Анастасия.
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