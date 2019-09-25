Slx написав:По Б5 обязательній платеж же только после окончания льготного периода требуется, как и в Привате? Или уже в первом же месяце из двух нужно будет 100грн/5% закидывать?
Кстати, по опыту как лучше пополнять: через P2P или ПТКС (или вообще банкомат cash-in)? И всегда именно в рабочий день перед 25-м числом включительно? Извиняюсь если уже часто спрашивали.
ОМП - це 5% від заборгованості станом на останній робочий день місяця, його розмір принципово неможливо визначити до цієї дати, як би ви його могли заплатити у першому ж місяці? От вам "типу регламент" по зарахуванню. Чужий р2р - найгірший з можливих варіантів, рідний - дорогий. Найкращі варіанти: СЕП або через ТАС2Ю заводити на Ощадний, а потім уже на картку. Теоретично ПТКС теж виглядає прийнятним варіантом, але буває ось так.