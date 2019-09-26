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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2917291829192920>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Яша написав:тигипко вроде украинская фамилия

Молдавська.


Советская :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Яша написав:тигипко вроде украинская фамилия

Молдавська.

А....Ну тогда ждем комисса задним числом с 20 марта на весь валютообмен.в тарифах же есть.Епрст ...так Тася это ж по-молдавски Анастасия. :mrgreen:
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:27

Re: ТАСКОМБАНК

По Б5 обязательній платеж же только после окончания льготного периода требуется, как и в Привате? Или уже в первом же месяце из двух нужно будет 100грн/5% закидывать?

Кстати, по опыту как лучше пополнять: через P2P или ПТКС (или вообще банкомат cash-in)? И всегда именно в рабочий день перед 25-м числом включительно?
Извиняюсь если уже часто спрашивали.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:44

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:Кстати, по опыту как лучше пополнять: через P2P или ПТКС (или вообще банкомат cash-in)? И всегда именно в рабочий день перед 25-м числом включительно?

Б5 лучше гасить СЭПом. Естественно в рабочий день. Можно и 25го. Если 25е выходной - можно и на следующий за ним рабочий день
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:47

  Slx написав:По Б5 обязательній платеж же только после окончания льготного периода требуется, как и в Привате? Или уже в первом же месяце из двух нужно будет 100грн/5% закидывать?

Кстати, по опыту как лучше пополнять: через P2P или ПТКС (или вообще банкомат cash-in)? И всегда именно в рабочий день перед 25-м числом включительно?
Извиняюсь если уже часто спрашивали.

ОМП - це 5% від заборгованості станом на останній робочий день місяця, його розмір принципово неможливо визначити до цієї дати, як би ви його могли заплатити у першому ж місяці?
От вам "типу регламент" по зарахуванню. Чужий р2р - найгірший з можливих варіантів, рідний - дорогий. Найкращі варіанти: СЕП або через ТАС2Ю заводити на Ощадний, а потім уже на картку. Теоретично ПТКС теж виглядає прийнятним варіантом, але буває ось так.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:15

  Flamingo написав:Если 25е выходной - можно и на следующий за ним рабочий день

klug, Flamingo, спасибо.
Угу, значит след. выходной 25-го в Январе 2020, в субботу... Получается можно в теории дотянуть даже до 27-го Понедельника?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:18

  klug написав:рідний - дорогий

Что за ерунда?! Бесплатный и самый быстрый способ гашения.

  klug написав:через ТАС2Ю заводити на Ощадний, а потім уже на картку.

Ну это только если развлечься от нечего делать ;)
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 26 вер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:18

  Slx написав:
  Flamingo написав:Если 25е выходной - можно и на следующий за ним рабочий день

klug, Flamingo, спасибо.
Угу, значит след. выходной 25-го в Январе 2020, в субботу... Получается можно в теории дотянуть даже до 27-го Понедельника?

Следующее нерабочее 25-е - в декабре 2019 - католическое рождество (вместо него теперь 2 мая рабочее :evil:). А в остальном - все правильно - в январе 2020 по Тасе гасится можно 27го.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:19

Яша Напугал меня, я уже подумал что таз комиссию ввел за онлайн валютообмен, уже хотел его херить на зло свинорылам, а не, то платівка, беспонтовая походу карта, хоть молдоваская хоть наша, один хрен беспонтовая.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:40

  klug написав:
  Slx написав:По Б5 обязательній платеж же только после окончания льготного периода требуется, как и в Привате? Или уже в первом же месяце из двух нужно будет 100грн/5% закидывать?

Кстати, по опыту как лучше пополнять: через P2P или ПТКС (или вообще банкомат cash-in)? И всегда именно в рабочий день перед 25-м числом включительно?
Извиняюсь если уже часто спрашивали.

ОМП - це 5% від заборгованості станом на останній робочий день місяця, його розмір принципово неможливо визначити до цієї дати, як би ви його могли заплатити у першому ж місяці?
От вам "типу регламент" по зарахуванню. Чужий р2р - найгірший з можливих варіантів, рідний - дорогий. Найкращі варіанти: СЕП або через ТАС2Ю заводити на Ощадний, а потім уже на картку. Теоретично ПТКС теж виглядає прийнятним варіантом, але буває ось так.

Пимпа погашения кредита работает бесплатно,без перебоев и тем же днем. Ощадный явно лишний в вашей цепочке.
curiousobro
 
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