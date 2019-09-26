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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2917291829192920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:17

Re: ТАСКОМБАНК

  curiousobro написав:и тем же днем

но лучше до 22:00 того же дня :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:52

  TASCOMBANK написав:
  Яша написав:TASCOMBANK да с комиссией за валютообмен резко со вчера это вы конечно нагло... причём хитрожоппо так, типа за зачисление на карту, не правда ли? чего вдруг со вчера, без всяких смс?
ответ горячей линии:до вчерашнего дня это были целевые средства, а со вчерашнего уже нет. Объясните?



При валютообмене зачисление на плативку с 20го марта платное, как зачисление нецелевых средств.
да не было зачисление платным по факту ещё неделю назад!!!!! Не расказывайте тут сказки. Меняю регулярно в тас2у. Вас там по газете объявлений находят, " представителей "?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:14

  логан1919 написав:да не было зачисление платным по факту ещё неделю назад!!!!! Не расказывайте тут сказки. Меняю регулярно в тас2у. Вас там по газете объявлений находят, " представителей "?!

не знаю.
но например по Б5 в пункте 4.3.7. - "Плата за операцію валютообміну за рахунком клієнта - за рахунок власних коштів" это чётко прописали
по плативке такого пункта вроде нет - и тут два варианта:
- нет пункта - значит комиссия не предусмотрена;
- либо всё не целевое, а значит комиссия
т.е кто как хочет - тот так в удобный момент времени эти тарифы может и трактовать :roll:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:54

Не зараховано платіж на кредитну карту

TASCOMBANK о 21.30
oleksandrblacksmith
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:18

Re: ТАСКОМБАНК

Пункт 2.2.1 где указана комиссия, далее же расшифровка "**", где указано что валютообмен согласно тарифов
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:27

Закончился депо и по валютной карте "Пластинка" банк списал десятку.

27.09.2019 o 08:06 Z Vashoho rakhunku 26203140xxxxxx spysano sumu 0.41 USD za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 5181.28


Кто знает что это за унылое крохоборство и как эту хрень отключить на будущее?

Кстати GSM-банкинг в тасе по этой карте вроде как даже отключен. Навернео это не то же самое что SMS-inform.
Esq
 
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