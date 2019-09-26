но лучше до 22:00 того же дня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:17
Re: ТАСКОМБАНК
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:52
да не было зачисление платным по факту ещё неделю назад!!!!! Не расказывайте тут сказки. Меняю регулярно в тас2у. Вас там по газете объявлений находят, " представителей "?!
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:14
не знаю.
но например по Б5 в пункте 4.3.7. - "Плата за операцію валютообміну за рахунком клієнта - за рахунок власних коштів" это чётко прописали
по плативке такого пункта вроде нет - и тут два варианта:
- нет пункта - значит комиссия не предусмотрена;
- либо всё не целевое, а значит комиссия
т.е кто как хочет - тот так в удобный момент времени эти тарифы может и трактовать
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:54
Не зараховано платіж на кредитну карту
TASCOMBANK о 21.30
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:18
Re: ТАСКОМБАНК
Пункт 2.2.1 где указана комиссия, далее же расшифровка "**", где указано что валютообмен согласно тарифов
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:27
Закончился депо и по валютной карте "Пластинка" банк списал десятку.
Кто знает что это за унылое крохоборство и как эту хрень отключить на будущее?
Кстати GSM-банкинг в тасе по этой карте вроде как даже отключен. Навернео это не то же самое что SMS-inform.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:15
Re: ТАСКОМБАНК
это нуна ТОЧНО знать! например, звякнуть за 2..3дн до окончания вклада
Или таки взять заяву/сфотить в отд-и на отключение
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:18
Далёк от мысли, что это доходная статья для банка. Просто не заботит никого, что из-за собственных замысловатых тарифов раздражают людей лазанием за крохами в карман. Ну пусть мож подавятся когда-то.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:28
Цидулою в відділенні відключається.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:45
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите ,а пользование Викой на этих выходных , КБ пойдет ,еще в этот месяц или следующий ?
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