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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2918291929202921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Esq написав:Просто не заботит никого

Да, просто пофигисты неквалифицированные -- в отд-и мож дефачка даж не знала где птысу поставить в компе :) Там СМС-инфо не включается в самой заяве на открытие картсчета, илии потом отдельной заявой, или даж с голоса, но просветлённому менагеру :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:12

  lincoln2 написав:Подскажите ,а пользование Викой на этих выходных , КБ пойдет ,еще в этот месяц или следующий ?

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