Да, просто пофигисты неквалифицированные -- в отд-и мож дефачка даж не знала где птысу поставить в компе Там СМС-инфо не включается в самой заяве на открытие картсчета, илии потом отдельной заявой, или даж с голоса, но просветлённому менагеру
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:51
Re: ТАСКОМБАНК
Да, просто пофигисты неквалифицированные -- в отд-и мож дефачка даж не знала где птысу поставить в компе Там СМС-инфо не включается в самой заяве на открытие картсчета, илии потом отдельной заявой, или даж с голоса, но просветлённому менагеру
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:12
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