Да, просто пофигисты неквалифицированные -- в отд-и мож дефачка даж не знала где птысу поставить в компе Там СМС-инфо не включается в самой заяве на открытие картсчета, илии потом отдельной заявой, или даж с голоса, но просветлённому менагеру
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:51
Re: ТАСКОМБАНК
Да, просто пофигисты неквалифицированные -- в отд-и мож дефачка даж не знала где птысу поставить в компе Там СМС-инфо не включается в самой заяве на открытие картсчета, илии потом отдельной заявой, или даж с голоса, но просветлённому менагеру
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:12
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:48
Re: ТАСКОМБАНК
Блін, що знов проблеми з 3D Secure через Київстар?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:59
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:14
TASCOMBANK
Представитель Таскомбанка ответьте пожалуйста, согласно какого пункта тарифов,за снятие депозита Универсал банка(отделение которого у нас закрылось)в Таскомбанке требуют комиссию 90 грн?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:34
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:37
TASCOMBANK, засылали бы народу смс в день Х, с утра. Напоминалочка, типа, что до 18 вечера сегодня спасаем накопленный тяжелым трудом кешбек... Кто не справился - того помножим на ноль.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:39
Если бы они хотели спасти - могли бы просто перед обнулением скидывать деньги на любую доступную карту.
А так стрыжуть потихоньку зевак
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:40
Re: ТАСКОМБАНК
Полезно конечно, но это всё стоит денег.
Подозреваю что наличие такой фичи подразумает уменьшение %кешбека, а то и появления новых комиссий
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