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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2919292029212922>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Esq написав:Просто не заботит никого

Да, просто пофигисты неквалифицированные -- в отд-и мож дефачка даж не знала где птысу поставить в компе :) Там СМС-инфо не включается в самой заяве на открытие картсчета, илии потом отдельной заявой, или даж с голоса, но просветлённому менагеру :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:12

  lincoln2 написав:Подскажите ,а пользование Викой на этих выходных , КБ пойдет ,еще в этот месяц или следующий ?

Следующий!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:48

Re: ТАСКОМБАНК

Блін, що знов проблеми з 3D Secure через Київстар? :evil:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:59

  extreme_lviv_ua написав:Блін, що знов проблеми з 3D Secure через Київстар? :evil:


Доброго дня, тільки що перевірили, все працює.
Перезавантажте моб. пристрій та спробуйте ще раз.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:14

TASCOMBANK
Представитель Таскомбанка ответьте пожалуйста, согласно какого пункта тарифов,за снятие депозита Универсал банка(отделение которого у нас закрылось)в Таскомбанке требуют комиссию 90 грн?
yuraes
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:32

сегодня ж надо вроде бонусы спасать...
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:34

  Esq написав:сегодня ж надо вроде бонусы спасать...

Ну вообще-то даже во вторник до 18 не поздно...;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:37

TASCOMBANK, засылали бы народу смс в день Х, с утра. Напоминалочка, типа, что до 18 вечера сегодня спасаем накопленный тяжелым трудом кешбек... Кто не справился - того помножим на ноль.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:39

  Esq написав:TASCOMBANK, засылали бы народу смс в день Х, с утра. Напоминалочка, типа, что до 18 вечера сегодня спасаем накопленный тяжелым трудом кешбек... Кто не справился - того помножим на ноль.


Если бы они хотели спасти - могли бы просто перед обнулением скидывать деньги на любую доступную карту.

А так стрыжуть потихоньку зевак :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:40

Re: ТАСКОМБАНК

Полезно конечно, но это всё стоит денег.
Подозреваю что наличие такой фичи подразумает уменьшение %кешбека, а то и появления новых комиссий
R3WIND
 
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