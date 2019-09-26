Пуш у додаток не коштує нічого.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:17
Пуш у додаток не коштує нічого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:29
Та ну стырили у зазевавшихся разок и той мелочи дай бог одному менеджеру на бонус бы хватило. За то клиентов драконят таким 100%. Так что я думаю, что просто не самый просвещенный работник правила бонусной программы составил, а исправить некому - остались в банках все такие или хуже, т.к. золотые времена работника банковской сферы уже давно тю-тю.
|