Пуш у додаток не коштує нічого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:17
Пуш у додаток не коштує нічого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:19
Re: ТАСКОМБАНК
Реализация? Настройка привязки к дате? Да даже если и реализуют будет стрелять раз в год
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:29
Та ну стырили у зазевавшихся разок и той мелочи дай бог одному менеджеру на бонус бы хватило. За то клиентов драконят таким 100%. Так что я думаю, что просто не самый просвещенный работник правила бонусной программы составил, а исправить некому - остались в банках все такие или хуже, т.к. золотые времена работника банковской сферы уже давно тю-тю.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:46
Ні, ви неправильно розумієте. Спочатку бонуси були безстрокові, а потім строк дії обмежили кварталом, тому це аж ніяк не випадково. А от реалізувати якусь більш-менш адекватну схему, коли, наприклад, нараховані бонуси дійсні повні три місяці студенти не змогли, множать на нуль одразу усе: і те, що було нараховано на початку кварталу, і що у переддень списання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:31
Re: ТАСКОМБАНК
Закинул Х0.01 грн на телефон, а кешбека дали Х1. Мелочь, а приятно с учетом того, что у всех либо арифметичное округление, либо вообще дроби отсекают.
Так что у меня к отсечению кишмиша раз в квартал претензий нет, особенно если его когда угодно можно снять от 1 грн.
Мне вообще ТАС пока нравится, наверное до момента незасчитанного пополнения через ПТКС в 21:59. Что там с тем человеком, кстати? Приват обычно автоматом в таких случаях убирает незаслуженно засчитанную комиссию и пеню.
Ну вот разве наличие ТАС24 в тарифах с бесплатным переводом между своими счетами в нем, хотя его самого уже нету с апреля беспокоит... А еще в программе про кешбек написано, что максимальный кешбек может быть до 15% по акциям, когда на ДН было 24%.
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