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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2919292029212922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:17

  R3WIND написав:Полезно конечно, но это всё стоит денег.
Подозреваю что наличие такой фичи подразумает уменьшение %кешбека, а то и появления новых комиссий

Пуш у додаток не коштує нічого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:19

Re: ТАСКОМБАНК

Реализация? Настройка привязки к дате? Да даже если и реализуют будет стрелять раз в год
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:29

  curiousobro написав:
  Esq написав:TASCOMBANK, засылали бы народу смс в день Х, с утра. Напоминалочка, типа, что до 18 вечера сегодня спасаем накопленный тяжелым трудом кешбек... Кто не справился - того помножим на ноль.


Если бы они хотели спасти - могли бы просто перед обнулением скидывать деньги на любую доступную карту.

А так стрыжуть потихоньку зевак :)


Та ну стырили у зазевавшихся разок и той мелочи дай бог одному менеджеру на бонус бы хватило. За то клиентов драконят таким 100%. Так что я думаю, что просто не самый просвещенный работник правила бонусной программы составил, а исправить некому - остались в банках все такие или хуже, т.к. золотые времена работника банковской сферы уже давно тю-тю.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:46

  Esq написав:Та ну стырили у зазевавшихся разок и той мелочи дай бог одному менеджеру на бонус бы хватило. За то клиентов драконят таким 100%. Так что я думаю, что просто не самый просвещенный работник правила бонусной программы составил, а исправить неком

Ні, ви неправильно розумієте. Спочатку бонуси були безстрокові, а потім строк дії обмежили кварталом, тому це аж ніяк не випадково. А от реалізувати якусь більш-менш адекватну схему, коли, наприклад, нараховані бонуси дійсні повні три місяці студенти не змогли, множать на нуль одразу усе: і те, що було нараховано на початку кварталу, і що у переддень списання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:31

Re: ТАСКОМБАНК

Закинул Х0.01 грн на телефон, а кешбека дали Х1. Мелочь, а приятно с учетом того, что у всех либо арифметичное округление, либо вообще дроби отсекают.
Так что у меня к отсечению кишмиша раз в квартал претензий нет, особенно если его когда угодно можно снять от 1 грн.
Мне вообще ТАС пока нравится, наверное до момента незасчитанного пополнения через ПТКС в 21:59. Что там с тем человеком, кстати? Приват обычно автоматом в таких случаях убирает незаслуженно засчитанную комиссию и пеню.

Ну вот разве наличие ТАС24 в тарифах с бесплатным переводом между своими счетами в нем, хотя его самого уже нету с апреля беспокоит... А еще в программе про кешбек написано, что максимальный кешбек может быть до 15% по акциям, когда на ДН было 24%.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:25

  Slx написав:Мне вообще ТАС пока нравится, наверное до момента незасчитанного пополнения через ПТКС в 21:59. Что там с тем человеком, кстати

Адекватность того человека вызывает сильные сомнения... Не жалко, вообще.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:48

  Vorlon написав:
  Slx написав:Мне вообще ТАС пока нравится, наверное до момента незасчитанного пополнения через ПТКС в 21:59. Что там с тем человеком, кстати

Адекватность того человека вызывает сильные сомнения... Не жалко, вообще.

Зря вы так.
Человек в мк даже скрин чека выложил.
Мало ли, у кого какие проблемы? Может, он мог тока так погасить и именно в такое время?
Это, конечно, не есть гуд..
guntherhouse777
 
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