Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:31

Закинул Х0.01 грн на телефон, а кешбека дали Х1. Мелочь, а приятно с учетом того, что у всех либо арифметичное округление, либо вообще дроби отсекают.

Так что у меня к отсечению кишмиша раз в квартал претензий нет, особенно если его когда угодно можно снять от 1 грн.

Мне вообще ТАС пока нравится, наверное до момента незасчитанного пополнения через ПТКС в 21:59. Что там с тем человеком, кстати? Приват обычно автоматом в таких случаях убирает незаслуженно засчитанную комиссию и пеню.



Ну вот разве наличие ТАС24 в тарифах с бесплатным переводом между своими счетами в нем, хотя его самого уже нету с апреля беспокоит... А еще в программе про кешбек написано, что максимальный кешбек может быть до 15% по акциям, когда на ДН было 24%.