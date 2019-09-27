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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2019 13:44
Господа, а зачисление валюты на В5 при обмене в приложении, тоже с комисом или без?!
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логан1919
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Додано: Суб 28 вер, 2019 13:49
yuraes
кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?
пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Суб 28 вер, 2019 13:51
логан1919 написав:
Господа, а зачисление валюты на В5 при обмене в приложении, тоже с комисом или без?!
Без
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 13:52
логан1919 написав:
Господа, а зачисление валюты на В5 при обмене в приложении, тоже с комисом или без?!
зачисление на валютную Б5 ещё недавно было без.
только я бы не рисковал Б5 грн ---> Б5 дол - а то как бы оно не пошло случайно как п2п
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Суб 28 вер, 2019 13:58
uaprofi написав: логан1919 написав:
Господа, а зачисление валюты на В5 при обмене в приложении, тоже с комисом или без?!
зачисление на валютную Б5 ещё недавно было без.
только я бы не рисковал Б5 грн ---> Б5 дол - а то как бы оно не пошло случайно как п2п
Усе треба тестити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:07
uaprofi написав:yuraes
кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?
пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.
Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.
А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.
Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.
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yuraes
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:14
Карты других банков в ТасЮ только у меня самоудалились?
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novichok
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:14
yuraes написав: uaprofi написав:yuraes
кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?
пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.
Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.
А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.
Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.
Тарифи Комси про видачу готівки з депо з рахунку Комси2?
Де там таке є?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:17
novichok написав:
Карты других банков в ТасЮ только у меня самоудалились?
У меня всё на месте.
Но тоже карты иногда пропадают. Нужно просто попробовать позже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:27
Квесторе_поверніться написав: yuraes написав: uaprofi написав:yuraes
кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?
пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.
Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.
А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.
Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.
Тарифи Комси про видачу готівки з депо з рахунку Комси2?
Де там таке є?
ХЗ.
Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.
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yuraes
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