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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:39

  yuraes написав:
  uaprofi написав:yuraes
кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?
пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.

Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.
А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.
Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.


так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500? :mrgreen:
девушка готова потом со своего кармана платить? :lol:
З.Ы.
это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:46

  uaprofi написав:
  yuraes написав:
  uaprofi написав:yuraes
кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?
пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.

Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.
А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.
Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.


так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500? :mrgreen:
девушка готова потом со своего кармана платить? :lol:
З.Ы.
это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.

На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся.
А здесь офпред молчит. Так что всё возможно. :(
yuraes
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