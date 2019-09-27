uaprofi написав:yuraes кто хочет брать комиссию менеджер или кассир? пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.
Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут. А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите. Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.
так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500? девушка готова потом со своего кармана платить? З.Ы. это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:yuraes кто хочет брать комиссию менеджер или кассир? пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.
Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут. А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите. Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.
так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500? девушка готова потом со своего кармана платить? З.Ы. это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.
На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся. А здесь офпред молчит. Так что всё возможно.