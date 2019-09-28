uaprofi написав:yuraes кто хочет брать комиссию менеджер или кассир? пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.
Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут. А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите. Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.
так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500? девушка готова потом со своего кармана платить? З.Ы. это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:yuraes кто хочет брать комиссию менеджер или кассир? пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.
Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут. А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите. Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.
так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500? девушка готова потом со своего кармана платить? З.Ы. это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.
На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся. А здесь офпред молчит. Так что всё возможно.
yuraes написав:TASCOMBANK Представитель Таскомбанка ответьте пожалуйста, согласно какого пункта тарифов,за снятие депозита Универсал банка(отделение которого у нас закрылось)в Таскомбанке требуют комиссию 90 грн?
Если морозится - долбите. И сообщиете об этом в сам Универсал, мол жлобизм процветает, смените полового партнера.
В Универсале гордо отвечают,что Тас мол наш партнёр и там выдадут депо без проблем и комиссий. А на деле,в отделении Таса,посылают поддержку Универсала лесом и отказываються отдавать депо без комиссии.
С этим уже можно идти в суд и отсуживать от судебного сбора до морального ущерба.
yuraes написав:Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.
Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз.
Esq написав:Закончился депо и по валютной карте "Пластинка" банк списал десятку.
27.09.2019 o 08:06 Z Vashoho rakhunku 26203140xxxxxx spysano sumu 0.41 USD za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 5181.28
Кто знает что это за унылое крохоборство и как эту хрень отключить на будущее?
Кстати GSM-банкинг в тасе по этой карте вроде как даже отключен. Навернео это не то же самое что SMS-inform.
З цього приводу все ж повина бути реакцiя з боку оф.преда. Бо дiйсно неприємний осад вiд такого дрiбного крисятнитства, яке схоже набуває масового характеру при тому що у постраждалих, за ïх словами була вiдключена функцiя gsm-банкiнгу, але схоже тася додумала ще одну послугу ''смс iнформ' i лупить тепер з клiєнтiв по пiв долара фактично за повiтря. Тож бажано щоб оф.пред таса роз'яснив ситуацiю, щодо цих "gsmбанкiнг - смс iнформ', якiвiдключенi, але по факту знiмаються грошi. Як таке можливо i що робити щоб такого не було.
у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642