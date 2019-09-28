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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:39

  yuraes написав:
  uaprofi написав:yuraes
кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?
пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.

Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.
А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.
Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.


так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500? :mrgreen:
девушка готова потом со своего кармана платить? :lol:
З.Ы.
это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:46

  uaprofi написав:
  yuraes написав:
  uaprofi написав:yuraes
кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?
пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.

Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.
А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.
Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.


так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500? :mrgreen:
девушка готова потом со своего кармана платить? :lol:
З.Ы.
это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.

На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся.
А здесь офпред молчит. Так что всё возможно. :(
yuraes
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:17

  yuraes написав:На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся.
А здесь офпред молчит. Так что всё возможно. :(

Ну так на горячке может скажут, как называется услуга, за которую они берут 90 грн. и дадут ссылку на тарифы, если в отделении не могут.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:03

  yuraes написав:
  Maksi2 написав:
  yuraes написав:TASCOMBANK
Представитель Таскомбанка ответьте пожалуйста, согласно какого пункта тарифов,за снятие депозита Универсал банка(отделение которого у нас закрылось)в Таскомбанке требуют комиссию 90 грн?

Если морозится - долбите. И сообщиете об этом в сам Универсал, мол жлобизм процветает, смените полового партнера.

В Универсале гордо отвечают,что Тас мол наш партнёр и там выдадут депо без проблем и комиссий. А на деле,в отделении Таса,посылают поддержку Универсала лесом и отказываються отдавать депо без комиссии.

С этим уже можно идти в суд и отсуживать от судебного сбора до морального ущерба.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:08

  yuraes написав:Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.

Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:46

  Maksi2 написав:Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе.

А почему без открытия счета? Вы же не с карты снимаете. Для валютного точно нужно открывать валютный счет. Другое дело, что он открывается бесплатно, поэтому непонятно, за что хотят комиссию.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:52

  Esq написав:Закончился депо и по валютной карте "Пластинка" банк списал десятку.

27.09.2019 o 08:06 Z Vashoho rakhunku 26203140xxxxxx spysano sumu 0.41 USD za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 5181.28


Кто знает что это за унылое крохоборство и как эту хрень отключить на будущее?

Кстати GSM-банкинг в тасе по этой карте вроде как даже отключен. Навернео это не то же самое что SMS-inform.


З цього приводу все ж повина бути реакцiя з боку оф.преда. Бо дiйсно неприємний осад вiд такого дрiбного крисятнитства, яке схоже набуває масового характеру при тому що у постраждалих, за ïх словами була вiдключена функцiя gsm-банкiнгу, але схоже тася додумала ще одну послугу ''смс iнформ' i лупить тепер з клiєнтiв по пiв долара фактично за повiтря.
Тож бажано щоб оф.пред таса роз'яснив ситуацiю, щодо цих "gsmбанкiнг - смс iнформ', якiвiдключенi, але по факту знiмаються грошi. Як таке можливо i що робити щоб такого не було.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:15

у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:36

[/quote]
С этим уже можно идти в суд и отсуживать от судебного сбора до морального ущерба.[/quote]


Ога, сходите...и года через два судов с удовольствием послушаем что вы там отсудили ))) моральный ущерб особенно порадовал
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:46

  uaprofi написав:у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)

даже если было письменно отключено?
mephala
 
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