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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2922292329242925> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Суб 28 вер, 2019 14:39 yuraes написав: uaprofi написав: yuraes

кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?

пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию. кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.

Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.

А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.

Я потому здесь представителя и спросил о тарифах. Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.



так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500?

девушка готова потом со своего кармана платить?

З.Ы.

это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов. так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500?девушка готова потом со своего кармана платить?З.Ы.это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов. ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3095 З нами з: 21.04.11 Подякував: 480 раз. Подякували: 301 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 14:46 uaprofi написав: yuraes написав: uaprofi написав: yuraes

кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?

пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию. кто хочет брать комиссию менеджер или кассир?пускай распечатают свои тарифы покажут Вам пункт - согласно которому они берут комиссию.

Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.

А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.

Я потому здесь представителя и спросил о тарифах. Менеджер.Ей в телефонном режиме поддержка Универсала объясняет, что должно быть бесплатно.Да только менеджер говорит,что у меня приказ драть комиссии и всё тут.А тарифы говорит смотрите на сайте,некогда мне тут распечатывать 100500 страниц.И пункта тарифов мол не помню... ищите.Я потому здесь представителя и спросил о тарифах.



так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500?

девушка готова потом со своего кармана платить?

З.Ы.

это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов. так может там нужно брать уже не 90 грн., а 500?девушка готова потом со своего кармана платить?З.Ы.это же отдельной квитанцией проводится? может эта квитанция взноз обществу защиты енотов.

На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся.

А здесь офпред молчит. Так что всё возможно. На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся.А здесь офпред молчит. Так что всё возможно. yuraes

Повідомлень: 138 З нами з: 11.12.12 Подякував: 187 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 16:17 yuraes написав: На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся.

А здесь офпред молчит. Так что всё возможно. На горячке Таза подтвердили,что комиссия берётся.А здесь офпред молчит. Так что всё возможно.

Ну так на горячке может скажут, как называется услуга, за которую они берут 90 грн. и дадут ссылку на тарифы, если в отделении не могут. Ну так на горячке может скажут, как называется услуга, за которую они берут 90 грн. и дадут ссылку на тарифы, если в отделении не могут. Bosstone Повідомлень: 1334 З нами з: 21.04.10 Подякував: 596 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 20:03 yuraes написав: Maksi2 написав: yuraes написав: TASCOMBANK

Представитель Таскомбанка ответьте пожалуйста, согласно какого пункта тарифов,за снятие депозита Универсал банка(отделение которого у нас закрылось)в Таскомбанке требуют комиссию 90 грн? Представитель Таскомбанка ответьте пожалуйста, согласно какого пункта тарифов,за снятие депозита Универсал банка(отделение которого у нас закрылось)в Таскомбанке требуют комиссию 90 грн?

Если морозится - долбите. И сообщиете об этом в сам Универсал, мол жлобизм процветает, смените полового партнера. Если морозится - долбите. И сообщиете об этом в сам Универсал, мол жлобизм процветает, смените полового партнера.

В Универсале гордо отвечают,что Тас мол наш партнёр и там выдадут депо без проблем и комиссий. А на деле,в отделении Таса,посылают поддержку Универсала лесом и отказываються отдавать депо без комиссии. В Универсале гордо отвечают,что Тас мол наш партнёр и там выдадут депо без проблем и комиссий. А на деле,в отделении Таса,посылают поддержку Универсала лесом и отказываються отдавать депо без комиссии.

С этим уже можно идти в суд и отсуживать от судебного сбора до морального ущерба. С этим уже можно идти в суд и отсуживать от судебного сбора до морального ущерба. Maksi2 Повідомлень: 219 З нами з: 18.06.19 Подякував: 50 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 20:08 yuraes написав: Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые. Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.

Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз. Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в которомпрояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз. Maksi2 Повідомлень: 219 З нами з: 18.06.19 Подякував: 50 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 20:46 Maksi2 написав: Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе.

А почему без открытия счета? Вы же не с карты снимаете. Для валютного точно нужно открывать валютный счет. Другое дело, что он открывается бесплатно, поэтому непонятно, за что хотят комиссию. А почему без открытия счета? Вы же не с карты снимаете. Для валютного точно нужно открывать валютный счет. Другое дело, что он открывается бесплатно, поэтому непонятно, за что хотят комиссию. Bosstone Повідомлень: 1334 З нами з: 21.04.10 Подякував: 596 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 20:52 Esq написав: Закончился депо и по валютной карте "Пластинка" банк списал десятку.



27.09.2019 o 08:06 Z Vashoho rakhunku 26203140xxxxxx spysano sumu 0.41 USD za posluhu SMS-inform. Nadannya posluhy prodovzheno na 30 dniv. Zalyshok 5181.28



Кто знает что это за унылое крохоборство и как эту хрень отключить на будущее?



Кстати GSM-банкинг в тасе по этой карте вроде как даже отключен. Навернео это не то же самое что SMS-inform. Закончился депо и по валютной карте "Пластинка" банк списал десятку.Кто знает что это за унылое крохоборство и как эту хрень отключить на будущее?Кстати GSM-банкинг в тасе по этой карте вроде как даже отключен. Навернео это не то же самое что SMS-inform.



З цього приводу все ж повина бути реакцiя з боку оф.преда. Бо дiйсно неприємний осад вiд такого дрiбного крисятнитства, яке схоже набуває масового характеру при тому що у постраждалих, за ïх словами була вiдключена функцiя gsm-банкiнгу, але схоже тася додумала ще одну послугу ''смс iнформ' i лупить тепер з клiєнтiв по пiв долара фактично за повiтря.

Тож бажано щоб оф.пред таса роз'яснив ситуацiю, щодо цих "gsmбанкiнг - смс iнформ', якiвiдключенi, але по факту знiмаються грошi. Як таке можливо i що робити щоб такого не було. З цього приводу все ж повина бути реакцiя з боку оф.преда. Бо дiйсно неприємний осад вiд такого дрiбного крисятнитства, яке схоже набуває масового характеру при тому що у постраждалих, за ïх словами була вiдключена функцiя gsm-банкiнгу, але схоже тася додумала ще одну послугу ''смс iнформ' i лупить тепер з клiєнтiв по пiв долара фактично за повiтря.Тож бажано щоб оф.пред таса роз'яснив ситуацiю, щодо цих "gsmбанкiнг - смс iнформ', якiвiдключенi, але по факту знiмаються грошi. Як таке можливо i що робити щоб такого не було. 1finanсier

Повідомлень: 13 З нами з: 02.09.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:15 у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать) ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3095 З нами з: 21.04.11 Подякував: 480 раз. Подякували: 301 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:36 [/quote]

С этим уже можно идти в суд и отсуживать от судебного сбора до морального ущерба.[/quote]





Ога, сходите...и года через два судов с удовольствием послушаем что вы там отсудили ))) моральный ущерб особенно порадовал посетитель Повідомлень: 70 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 21:46 uaprofi написав: у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать) у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)

даже если было письменно отключено? даже если было письменно отключено? mephala Повідомлень: 5509 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2922292329242925> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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