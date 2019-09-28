RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2922292329242925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:48

  Maksi2 написав:
  yuraes написав:Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.

Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз.

ИМХО тут можно только одним аргументировать - что бы искали пункт тарифа.
А вот если не хотят искать - то возможно стучать в НБУ что дерут деньги не раскрывая полноту информации про тарифы клиенту.
mephala
 
Повідомлень: 5512
З нами з: 07.04.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:16

  mephala написав:
  uaprofi написав:у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)

даже если было письменно отключено?
Вы думаете бумажка кого то остановить может? Вон когда нас побрили хором зимой , так и бумажка была и активно пользованный счёт . Я потом в отделении спрашиваю, мол мне эти заявления каждый месяц ходить писать? Губки поджала и всё. О,кстати вспомнил. Пару дней назад обнаружил в приложении ,что по всем вкладам сама включилась автопролонгация (в прошлом месяце ещё было выключено ) Выключатель не работает, меня просто выкидывает из приложухи когда пытаюсь. Видать готовятся по придержать наши денюжки.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 479
З нами з: 29.11.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:21

  Bosstone написав:
  Maksi2 написав:Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе.

А почему без открытия счета? Вы же не с карты снимаете. Для валютного точно нужно открывать валютный счет. Другое дело, что он открывается бесплатно, поэтому непонятно, за что хотят комиссию.

Ну или так. Это же не на словах все делается, у них есть договор который они должны соблюдать.
  mephala написав:ИМХО тут можно только одним аргументировать - что бы искали пункт тарифа.
А вот если не хотят искать - то возможно стучать в НБУ что дерут деньги не раскрывая полноту информации про тарифы клиенту.

Тоже вариант.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Суб 28 вер, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
Повідомлень: 220
З нами з: 18.06.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:02

  Maksi2 написав:
  yuraes написав:Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.

Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз.

О професионализме работников таза я знаю,поэтому и обходил его всегда стороной. Но тут некуда деваться,так как Универсал от нас ушел. В понедельник продолжу борьбу с отделением.Может к тому времени офпред Таскомбанка всё-же мне ответит.
yuraes
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 11.12.12
Подякував: 187 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 00:02

  mephala написав:
  uaprofi написав:у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)

даже если было письменно отключено?


ну да причём допустим карта была долгое время не активна.
потом допустим в мае вы позвонили на гарячку и её активировали (через некоторое время они подключили смс). Вы даже могли успеть снять в мае депозит и/или проценты. летом за смс не снимали так как на карте оставалось всего 5 центов. И тут пришёл сентябрь и закончился депозит. И теперь денег для смс вполне хватает. оно и списало.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 21.04.11
Подякував: 480 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 00:08

Re: ТАСКОМБАНК

пойдем другим путем. а зачем пластинки вообще нужны?
mephala
 
Повідомлень: 5512
З нами з: 07.04.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2922292329242925
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, IDAN, Slx, uaprofi і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.