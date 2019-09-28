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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2922292329242925 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Суб 28 вер, 2019 21:48 Maksi2 написав: yuraes написав: Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые. Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.

Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз. Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в которомпрояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз.

ИМХО тут можно только одним аргументировать - что бы искали пункт тарифа.

А вот если не хотят искать - то возможно стучать в НБУ что дерут деньги не раскрывая полноту информации про тарифы клиенту. ИМХО тут можно только одним аргументировать - что бы искали пункт тарифа.А вот если не хотят искать - то возможно стучать в НБУ что дерут деньги не раскрывая полноту информации про тарифы клиенту. mephala Повідомлень: 5512 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 22:16 mephala написав: uaprofi написав: у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать) у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)

даже если было письменно отключено? даже если было письменно отключено? Вы думаете бумажка кого то остановить может? Вон когда нас побрили хором зимой , так и бумажка была и активно пользованный счёт . Я потом в отделении спрашиваю, мол мне эти заявления каждый месяц ходить писать? Губки поджала и всё. О,кстати вспомнил. Пару дней назад обнаружил в приложении ,что по всем вкладам сама включилась автопролонгация (в прошлом месяце ещё было выключено ) Выключатель не работает, меня просто выкидывает из приложухи когда пытаюсь. Видать готовятся по придержать наши денюжки. Вы думаете бумажка кого то остановить может? Вон когда нас побрили хором зимой , так и бумажка была и активно пользованный счёт . Я потом в отделении спрашиваю, мол мне эти заявления каждый месяц ходить писать? Губки поджала и всё. О,кстати вспомнил. Пару дней назад обнаружил в приложении ,что по всем вкладам сама включилась автопролонгация (в прошлом месяце ещё было выключено ) Выключатель не работает, меня просто выкидывает из приложухи когда пытаюсь. Видать готовятся по придержать наши денюжки. Дядя Дима

Повідомлень: 479 З нами з: 29.11.16 Подякував: 240 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 22:21 Bosstone написав: Maksi2 написав: Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе.

А почему без открытия счета? Вы же не с карты снимаете. Для валютного точно нужно открывать валютный счет. Другое дело, что он открывается бесплатно, поэтому непонятно, за что хотят комиссию. А почему без открытия счета? Вы же не с карты снимаете. Для валютного точно нужно открывать валютный счет. Другое дело, что он открывается бесплатно, поэтому непонятно, за что хотят комиссию.

Ну или так. Это же не на словах все делается, у них есть договор который они должны соблюдать.

mephala написав: ИМХО тут можно только одним аргументировать - что бы искали пункт тарифа.

А вот если не хотят искать - то возможно стучать в НБУ что дерут деньги не раскрывая полноту информации про тарифы клиенту. ИМХО тут можно только одним аргументировать - что бы искали пункт тарифа.А вот если не хотят искать - то возможно стучать в НБУ что дерут деньги не раскрывая полноту информации про тарифы клиенту.

Тоже вариант. Ну или так. Это же не на словах все делается, у них есть договор который они должны соблюдать.Тоже вариант. Востаннє редагувалось Maksi2 в Суб 28 вер, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз. Maksi2 Повідомлень: 220 З нами з: 18.06.19 Подякував: 50 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2019 23:02 Maksi2 написав: yuraes написав: Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые. Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.

Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз. Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в которомпрояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз.

О професионализме работников таза я знаю,поэтому и обходил его всегда стороной. Но тут некуда деваться,так как Универсал от нас ушел. В понедельник продолжу борьбу с отделением.Может к тому времени офпред Таскомбанка всё-же мне ответит. О професионализме работников таза я знаю,поэтому и обходил его всегда стороной. Но тут некуда деваться,так как Универсал от нас ушел. В понедельник продолжу борьбу с отделением.Может к тому времени офпред Таскомбанка всё-же мне ответит. yuraes

Повідомлень: 139 З нами з: 11.12.12 Подякував: 187 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 00:02 mephala написав: uaprofi написав: у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать) у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)

даже если было письменно отключено? даже если было письменно отключено?



ну да причём допустим карта была долгое время не активна.

потом допустим в мае вы позвонили на гарячку и её активировали (через некоторое время они подключили смс). Вы даже могли успеть снять в мае депозит и/или проценты. летом за смс не снимали так как на карте оставалось всего 5 центов. И тут пришёл сентябрь и закончился депозит. И теперь денег для смс вполне хватает. оно и списало. ну да причём допустим карта была долгое время не активна.потом допустимвы позвонили на гарячку и её активировали (). Вы даже могли успеть снять в мае депозит и/или проценты. летом за смс не снимали так как на карте оставалось всего 5 центов. И тут пришёл сентябрь и закончился депозит. И теперь денег для смс вполне хватает. оно и списало. ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3097 З нами з: 21.04.11 Подякував: 480 раз. Подякували: 302 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2019 00:08 Re: ТАСКОМБАНК пойдем другим путем. а зачем пластинки вообще нужны? mephala Повідомлень: 5512 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2922292329242925 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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