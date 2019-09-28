Додано: Суб 28 вер, 2019 22:16

mephala написав: uaprofi написав: у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать) у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)

даже если было письменно отключено? даже если было письменно отключено?

Вы думаете бумажка кого то остановить может? Вон когда нас побрили хором зимой , так и бумажка была и активно пользованный счёт . Я потом в отделении спрашиваю, мол мне эти заявления каждый месяц ходить писать? Губки поджала и всё. О,кстати вспомнил. Пару дней назад обнаружил в приложении ,что по всем вкладам сама включилась автопролонгация (в прошлом месяце ещё было выключено ) Выключатель не работает, меня просто выкидывает из приложухи когда пытаюсь. Видать готовятся по придержать наши денюжки.