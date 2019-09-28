yuraes написав:Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.
Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз.
ИМХО тут можно только одним аргументировать - что бы искали пункт тарифа. А вот если не хотят искать - то возможно стучать в НБУ что дерут деньги не раскрывая полноту информации про тарифы клиенту.
uaprofi написав:у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)
даже если было письменно отключено?
Вы думаете бумажка кого то остановить может? Вон когда нас побрили хором зимой , так и бумажка была и активно пользованный счёт . Я потом в отделении спрашиваю, мол мне эти заявления каждый месяц ходить писать? Губки поджала и всё. О,кстати вспомнил. Пару дней назад обнаружил в приложении ,что по всем вкладам сама включилась автопролонгация (в прошлом месяце ещё было выключено ) Выключатель не работает, меня просто выкидывает из приложухи когда пытаюсь. Видать готовятся по придержать наши денюжки.
Maksi2 написав:Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе.
А почему без открытия счета? Вы же не с карты снимаете. Для валютного точно нужно открывать валютный счет. Другое дело, что он открывается бесплатно, поэтому непонятно, за что хотят комиссию.
Ну или так. Это же не на словах все делается, у них есть договор который они должны соблюдать.
mephala написав:ИМХО тут можно только одним аргументировать - что бы искали пункт тарифа. А вот если не хотят искать - то возможно стучать в НБУ что дерут деньги не раскрывая полноту информации про тарифы клиенту.
Тоже вариант.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Суб 28 вер, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз.
yuraes написав:Из слов спеца из отделения:чтобы получить средства из депо Универсала нужно в Тазе открыть карточный счёт и реквизиты этого счёта отправить в Универсал. Так вот эти самые реквизиты мол очень ценные и за них нужно заплатить. Такую чушь услышал впервые.
Это обычный бред работничков отделения обьевшихся белены с утра, еще и без опохмелки, у них всегда так, ничего удивительного. Выдавать должны как говорит Универсал, без открытия счета, тупо налом в кассе. С таза ничего не возьмешь как с умалишенных, с больных же нечего брать, поэтому я бы на вашем месте, обращался с жалобой в Универсал банк, в котором обязаны прояснить ситуацию и если таз смертельно болен на голову - дать рекомендации как снять деньги минуя этот самый таз.
О професионализме работников таза я знаю,поэтому и обходил его всегда стороной. Но тут некуда деваться,так как Универсал от нас ушел. В понедельник продолжу борьбу с отделением.Может к тому времени офпред Таскомбанка всё-же мне ответит.
uaprofi написав:у кого поснимало за смс - там кажись где-то в правилах есть пунктик, что если карта была неактивна, то при переходе в активный режим смс подключается заново (и следовательно его нужно заново отключать)
даже если было письменно отключено?
ну да причём допустим карта была долгое время не активна. потом допустим в мае вы позвонили на гарячку и её активировали (через некоторое время они подключили смс). Вы даже могли успеть снять в мае депозит и/или проценты. летом за смс не снимали так как на карте оставалось всего 5 центов. И тут пришёл сентябрь и закончился депозит. И теперь денег для смс вполне хватает. оно и списало.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
mephala написав:а текущий в тасе для депо нереально юзать? ну если п2п и банкоматы не нужны.
а зачем тут текущий? плативка она и есть текущий для депо ... только немного лучше при желание можно снимать всё в кассе. просто показав паспорт. карта не нужна для активности карты нужно делать 1 операцию в 180 дней. причём по плативке платят ещё 0,5% или 1% кэшбека практически на всё.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
mephala написав:а текущий в тасе для депо нереально юзать? ну если п2п и банкоматы не нужны.
а зачем тут текущий? плативка она и есть текущий для депо ... только немного лучше при желание можно снимать всё в кассе. просто показав паспорт. карта не нужна для активности карты нужно делать 1 операцию в 180 дней. причём по плативке платят ещё 0,5% или 1% кэшбека практически на всё.
ну так по пластинке и смс включают когда им вздумается